Aseguran túnel en Nogales; tenía 79 metros de largo y estaba dirigido hacia Estados Unidos

Una persona fue detenida en el operativo del túnel en Nogales, Sonora. (Foto: Gabinete de Seguridad)

El Gabinete de Seguridad informó del aseguramiento de un túnel utilizado ilegalmente en la ciudad de Nogales, Sonora, fronteriza con Estados Unidos, que estaba dirigido hacia el país vecino, además de que detuvieron a una persona relacionada con contrabando y tráfico de personas para un grupo delictivo.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó este jueves que el hallazgo fue resultado de trabajos de inteligencia y reforzamiento de seguridad en el citado estado, tras los que ejecutaron una orden de cateo en Nogales, donde inhabilitaron la estructura.

“Derivado de investigaciones de gabinete y campo, los agentes de seguridad identificaron un inmueble en la colonia Centro, vinculado con un grupo delictivo generador de violencia, por lo que mediante vigilancias fijas y móviles recabaron datos de prueba suficientes con los que un Juez de Control otorgó la orden para intervenir el domicilio”, explicó el Gabinete.

¿Qué medidas tenía el túnel encontrado en Sonora?

Añadió que tras ingresar al lugar, localizaron una excavación rústica que tenía una profundidad de 4.5 metros y una longitud de 79 metros, “con dirección hacia la frontera y sin salida habilitada”.

En el lugar, señalaron las autoridades, fue detenida una persona a quien se le encontraron 21 cartuchos útiles.

“De acuerdo con las investigaciones, el detenido está relacionado en actividades de vigilancia, contrabando y tráfico de personas para un grupo delictivo”, precisó.

¿Cuántos narcotúneles han sido asegurados en la frontera?

Reportes de las autoridades mexicanas señalan que desde 2006, en la frontera entre California y México se han encontrado al menos 15 túneles, principalmente en la zona industrial de Otay, en donde han dicho que el tipo de terreno facilita sus construcciones.

El túnel más grande que ha sido descubierto fue en enero de 2020 entre Tijuana y San Diego.

El lugar contaba con iluminación, aire acondicionado, suministro eléctrico de alto voltaje, un elevador y un sistema de rieles por el que rodaba un carrito, similar a los de minería, para llevar la droga por debajo de la línea internacional.