Se inconforman empresarios por desempeño de Kurt Honold

La gobernadora de BC, Marina del Pilar junto al secretario de Economía Kurt Honold (a la derecha). (Foto: X | @TRUKH)

Pequeñas y medianas empresas de Baja California se inconformaron por el desempeño del secretario de Economía, Kurt Ignacio Honold Morales, al considerarse unos de los sectores más afectados por la inseguridad.

“Nunca se habían perdido tantas empresas, empleos y competitividad en diversas áreas. Estamos viviendo un retroceso”, aseguraron grupos de pequeños y microempresarios del estado, mientras se manifestaban.

Además, los afectados piden que se aclaren las denuncias que acusan a Honold Morales de favorecer a grandes empresarios como José Galicot y al ex esposo de la mandataria estatal, Carlos Torres.

Ante ello, los sectores afectados cuestionan la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pues en su cuarto informe de Gobierno destacó el cumplimiento del 90 por ciento de los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo, cuando el sector de las Pymes y microcomercio manifestron sentirse ahogados por la falta de incentivos y seguridad en la entidad.

Los manifestantes consideran que la gobernadora encubre la inacción de su secretario de Economía, ya que en los últimos cuatro años han cerrado miles de empresas a causa del cobro de piso.

Los reclamos se unen a los del pasado 15 de diciembre de 2025, cuando parte del sector empresarial de Tijuana hizo un llamado al Ejecutivo y al Legislativo para reducir la tasa del Impuesto a la Nómina, con el fin de preservar el empleo formal en la entidad, ya que se han perdido puestos de trabajo debido a la incertidumbre causada por los constantes cambios en la política laboral, la reforma judicial y los aranceles.