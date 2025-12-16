Jaguar muere tras ser atropellado en carretera de Campeche: conductor se dio a la fuga

Un jaguar en Campeche fue encontrado muerto en la carretera este martes 16 de diciembre. (Imagen ilustrativa)

Un jaguar, especie en peligro de extinción, fue atropellado y murió en el Periférico Pablo García y Montilla de la capital de Campeche, y los reportes indican que el auto que provocó el incidente se dio a la fuga.

El percance ocurrió la tarde de este martes 16 de diciembre en el kilómetro 3 del periférico Pablo García y Montilla, esto en el tramo del poblado de Lerma, a 10 de minutos de la capital.

Autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tras un reporte efectuado al número de emergencias 911 de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), acudieron al lugar para verificar el hecho.

Los restos del jaguar, un ejemplar de mediana edad, fueron entregados al director de la Profepa, Vicente González, para las acciones correspondientes.

Las autoridades federales iniciaron la investigación para conocer si la especie pertenecía a alguna persona o el felino andaba en libertad en busca de agua y comida.

Los ciudadanos que reportaron al número de emergencias 911 el atropellamiento del jaguar se mostraban muy temerosos, debido a que no es común que transiten estos animales por zonas habitadas.

El atropellamiento del jaguar ocurrió a escasos kilómetros del poblado de Lerma, Campeche que debido al crecimiento demográfico ya quedó dentro de la mancha urbana.

El jaguar tiene su hábitat en la zona arqueológica de Calakmul, reserva de la biosfera ubicada al sur del estado a más de cinco horas de la capital campechana.

La aparición de jaguares en espacios de conservación cercanos a las localidades de Campeche provocan revuelo, y el pasado 4 de noviembre, en la Reserva de la Biosfera Los Petenes, un jaguar apareció a escasos 50 metros de las personas.

La ecoguardia de la zona fotografió al felino, lo que fue incluso presumido por las autoridades locales, ante lo complicado que es observar un animal de este tipo caminar con tranquilidad en un espacio cercano a la población. Tras el hecho no hubo personas afectadas y el jaguar caminó con normalidad.