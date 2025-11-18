PERFIL: ‘El Camaleón’, el líder del CJNG ligado al asesinato del sobrino de Joan Sebastian

Durante un operativo para detener a 'El Camaleón', en el que dos presuntos implicados fueron abatidos, civiles armados bloquearon e incendiaron vehículos en distintos puntos carreteros”, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP). Las quemas y bloqueos se suman a los suscitados en la comunidad de Sanabria y El Tigre, en la carretera Morelia-Quiroga. (FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM)

Ángel Chávez Ponce, alias “El Camaleón”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha acumulado una serie de crímenes en su historial, desde secuestros hasta homicidios, y su nombre está vinculado a algunos de los casos más mediáticos en Michoacán en los últimos años.

Este lunes 17 de noviembre, un nuevo operativo para capturarlo tuvo lugar a unos kilómetros de Pátzcuaro, Michoacán. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, hasta el momento no se ha confirmado su detención. La acción dejó, no obstante, dos presuntos delincuentes muertos en un enfrentamiento.

¿Quién es ‘El Camaleón’, el líder del CJNG que desató la violencia en Michoacán?

Ángel Chávez Ponce es uno de los líderes regionales más importantes del CJNG en Michoacán. A través de su control de la región lacustre de Pátzcuaro y áreas cercanas, ha logrado consolidar un dominio de varios tipos de delitos, desde extorsiones hasta asesinatos.

Asesinatos con la ‘huella’ de ‘El Camaleón’

Su apodo, “El Camaleón”, hace referencia a su habilidad para adaptarse a diferentes entornos y eludir la captura, siempre cambiando de lugar o de modus operandi para no ser detectado por las autoridades.

Según informes de seguridad, se le vincula directamente con la muerte del sobrino del famoso cantante Joan Sebastián, Hugo Figueroa, en 2019.

En ese evento, el crimen fue un acto de violencia que conmocionó tanto a la sociedad como al mundo artístico. Además, El Camaleón también es señalado como responsable del homicidio de la comisaria de la Guardia Civil, Cristal García Hurtado, y sus escoltas en marzo de 2024, otro caso que generó gran repercusión mediática.

Actividades delictivas de “El Camaleón”

Ángel Chávez Ponce ha sido identificado como uno de los cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Michoacán. Su presencia y control en áreas clave de la región lo han convertido en un líder dentro de la estructura criminal del grupo.

Se le acusa de participar en una serie de secuestros y extorsiones, principalmente dirigidos a empresarios de la región. Los informes señalan que el grupo bajo su mando cobraba altas sumas de dinero a cambio de liberar a las víctimas.

Ángel Chávez Ponce ‘escapa’ de la prisión

A pesar de su perfil criminal, El Camaleón ha logrado eludir a las autoridades en varias ocasiones. En abril de 2024, fue capturado en Aguascalientes, bajo acusaciones relacionadas con el secuestro de un empresario en Uruapan en 2014. Sin embargo, este operativo no logró frenar su influencia en el estado. El lunes de esta semana, un nuevo intento por capturarlo dejó dos muertos en un enfrentamiento en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán.

¿De dónde es El Camaleón?

Ángel Chávez Ponce es originario de La Huacana, Michoacán, un municipio ubicado en la región sur del estado. Su influencia en el crimen organizado se extiende por varias localidades de Michoacán, especialmente en la región lacustre de Pátzcuaro, donde mantiene un control férreo sobre diversas actividades ilegales.