Y era del ‘pachoncito’: Rapiñan tráiler con papel de baño que volcó en la México-Querétaro

Tras el accidente en la México-Querétaro algunas personas se metieron en la caja dañada del tráiler para sacar el papel de baño que todavía permanecían apilados. [Fotografía. Juan Carlos Segundo/YouTube]

¡Más vale que sobre papel en el baño a que falte! Eso habrá pensado un grupo de personas en Querétaro que se acercó a la autopista México-Querétaro este lunes 17 de noviembre para cometer un acto de rapiña, luego de que volcara un tráiler que transportaba paquetes de papel higiénico.

Automovilistas que circulaban por el tramo y habitantes de la zona se acercaron al punto del accidente para tomar cajas, bolsas selladas y paquetes sueltos de papel de baño ante la vista gorda de las autoridades locales y de la Guardia Nacional.

En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo las personas se estacionaron a la orilla de la carretera y cargaban paquetes de papel higiénico en sus vehículos.

Algunos se metieron en la caja dañada del tráiler para sacar los productos que todavía permanecían apilados. Otros formaron cadenas improvisadas para trasladar la mercancía hacia las puertas o cajuelas de los vehículos.

A pesar de la presencia de elementos de seguridad, el retiro de los productos continuó en distintos puntos del área afectada.

Incluso mientras las grúas levantaban la unidad accidentada para trasladarla hacia la carretera federal 57, grupos de personas siguieron recogiendo paquetes que quedaron dispersos sobre el asfalto.

El saqueo se extendió durante el arrastre del tráiler, lo que dificultó las maniobras de retiro y prolongó el bloqueo parcial de la vialidad.

¿Cómo ocurrió el accidente del tráiler en la México-Querétaro?

El incidente ocurrió la mañana del lunes en el entronque hacia la carretera federal 45, a la altura de Palmillas. El tráiler avanzaba hacia el norte cuando el conductor perdió el control al incorporarse a un paso inferior, lo que provocó que la unidad quedara recostada sobre su costado derecho y liberara toda la carga.

La volcadura redujo la circulación a un solo carril con dirección a Querétaro, lo que generó retrasos para los automovilistas. El conductor recibió atención médica por golpes leves y no presentó lesiones de gravedad.

Hasta ahora no existe registro de personas detenidas por la rapiña. Las autoridades no detallaron el valor de la carga retirada ni el monto de las pérdidas que dejó el accidente, pero confirmaron que toda la mercancía quedó expuesta desde el primer momento, lo que facilitó que fuera retirada sin control.