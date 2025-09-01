‘Sí, aceptó’: ¿Qué sabemos de la boda del alcalde de Reynosa en el Museo del Ferrocarril?

El alcalde de Reynosa y su novia se casaron como parte de un programa de matrimonios colectivos. (Foto: Especial)

La boda del alcalde de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz, y su novia Alejandra Yelitza Garza, se realizó en el Museo del Ferrocarril la noche del pasado jueves 28 de agosto.

La boda se llevó a cabo dentro del programa impulsado por la administración municipal para unir en matrimonio civil a parejas que tienen años viviendo en unión libre.

Esta es la primera ocasión en que un alcalde participa en una jornada como esta, contrayendo nupcias, en el caso de Carlos Peña, luego de siete meses de compromiso con su novia Alejandra Yelitza Garza, quien el pasado 14 de enero de este año recibió nombramiento como presidenta del voluntariado del DIF municipal.

¿Cuál fue el outfit de los novios?

Carlos Peña vistió una cuera tamaulipeca en color azul, con grecas blancas, pantalón negro y calzado del mismo color, mientras que la novia lució un vestido clásico largo blanco strapless con drapeado en busto y cintura.

La ceremonia de estos matrimonios colectivos, en la que no se permitió en esta ocasión la entrada a la prensa, se celebró en la explanada del Museo del Ferrocarril, Historia, Arte y Maquila, MUFHAM, ubicado en la calle Miguel Hidalgo con avenida Revolución, en el centro de la ciudad.

Foto: Especial

De acuerdo con fotografías compartidas por algunos de los asistentes, el alcalde de Reynosa y su pareja se colocaron debajo de una escultura en relieve que cuenta la historia de la fundación de Reynosa, mientras las demás parejas se ubicaron en mesas dentro de la explanada.

¿Quién es Carlos Peña Ortiz, el alcalde de Reynosa que se graduó de Harvard?

Carlos Peña Ortiz tiene 32 años. La biografía del presidente municipal publicada en la página oficial del Gobierno de Reynosa indica que él se graduó con honores de la Universidad de Harvard, donde cursó la Maestría de Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy.

Sus padres son Carlos Luis Peña Garza y Maki Esther Ortiz Domínguez, quien fuera alcaldesa de Reynosa en el periodo 2016 a 2021, actual senadora de la República por el partido Verde.

Foto: Especial

¿Cómo se comprometieron Carlos Peña Ortiz y su novia Alejandra Yelitza Garza?

A través de redes sociales, la ahora esposa del presidente municipal de Reynosa publicó fotografías en las que muestra que Carlos Peña Ortiz le pidió matrimonio en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

“De sobra y sin dudarlo mil veces SI. Eres tú con quien quiero compartir el resto de mis días en esta vida y la siguiente. Te amo”, escribió la novia en aquella ocasión.

Alejandra Yelitza Garza es abogada egresada de la UDEM con maestría en derecho de University of Southern California.

¿Qué es el Museo del Ferrocarril en Reynosa?

El Museo del Ferrocarril se inauguró el pasado 14 de marzo y cuenta con salas de exhibición donde artistas locales y nacionales pueden exponer pinturas y esculturas; además tiene una exposición permanente sobre la historia de Reynosa.

“El Museo del Ferrocarril, Historia, Arte y Maquila, MUFHAM, está ubicado en centro de la ciudad, en calle Miguel Hidalgo con avenida Revolución, donde podrán conocer el acervo cultural testigo de nuestra historia”, detalla el sitio web del gobierno de Reynosa.