PERFIL: ¿Quién es Carlos Manzo, alcalde de Uruapan que activó el ‘codigo rojo’ tras captura de ‘El Rino’?

Carlos Manzo, Presidente Municipal de Uruapan, ha pedido 'mano dura' contra el narco en Michoacán.

Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, se ha convertido en una figura polémica por su enfoque de seguridad que se basa en la confrontación directa con la delincuencia organizada en el municipio de Michoacán.

Recientemente, Manzo pidió ayuda urgente y mano dura contra el narco tras la captura de ‘El Rino’, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Carlos Manzo se postuló como candidato independiente y fue electo presidente municipal de Uruapan en septiembre de 2024.

Antes de ser alcalde, Manzo fue diputado de Morena de 2021 a 2024. Además, de 2017 a 2018 fue auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán.

El alcalde de Uruapan estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

Así ha sido la estrategia de seguridad de Carlos Manzo en Uruapan

La estrategia de seguridad del alcalde se basa en la confrontación directa con grupos criminales. Manzo ha declarado que su administración está dispuesta a “combatir a todas las organizaciones criminales por igual”.

Este enfoque ha sido criticado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sostiene que debe priorizarse el proceso penal. Sin embargo, él respondió que es necesario enfrentar al crimen con disparos.

“No puede haber abrazos para los delincuentes, para los delincuentes debe de haber chingadazos cuando atentan contra la gente inocente”, remarcó Carlos Manzo en una entrevista.

Manzo argumenta que la situación en Uruapan es crítica, ya que el municipio está rodeado de grupos delictivos que se dedican al homicidio y la extorsión.

El edil también denunció la existencia de campos de adiestramiento donde operan colombianos y venezolanos en la zona, lo que agrava más la situación de seguridad.

¿Por qué Carlos Manzo pidió activar el ‘código rojo’ en Uruapan?

Tras la captura de René Belmonte, ‘El Rino’, presunto líder del CJNG, se encendieron las alertas en Uruapan, según alertó Carlos Manzo.

El edil anunció el arresto e hizo un llamado a los ciudadanos a no salir de sus casas para protegerse ante la posibilidad de una posible represalia del CJNG en Uruapan debido a que hombres armados entraron al municipio.

“En estos momentos nos están reportando que se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan, por lo cual les pedimos que si no tienen nada que hacer en este momento en la calle, tomen sus precauciones y se resguarden hasta que existan las condiciones de seguridad para poder levantar este código rojo”, alertó el alcalde.

Carlos Manzo incluso solicitó la ayuda del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para el envío de la Guardia Nacional y el Ejército al municipio.

“Aquí vamos a actuar para defender al pueblo de Uruapan, no vamos a permitir que ningún grupo delictivo venga a lesionar la paz social de Uruapan, venga a molestar a la gente honesta y trabajadora (...) No tenemos consigna de manera directa con ningún grupo delictivo ni trabajamos con ningún grupo delictivo”, agregó el presidente municipal.