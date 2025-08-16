Golpe al narco en Nayarit: Decomisan 13 toneladas de metanfetaminas

En el mensaje se añadió que con el operativo se evitó la producción de 320 millones de dosis de droga. (Foto: Semar)

Autoridades mexicanas desmantelaron el viernes un narcolaboratorio clandestino en el municipio de San Blas, en Nayarit, donde decomisaron casi 13 toneladas de presunta metanfetamina.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que las acciones se realizaron en el poblado de Boca del Asadero, donde agentes de la Armada de México localizaron y neutralizaron un laboratorio.

¿Qué decomisaron en el ‘narcolaboratorio’ de Nayarit?

En el inmueble decomisaron aproximadamente 12 mil 850 kilos de metanfetamina, 54 mil 500 litros de sustancias químicas, 13 mil 830 kilos de precursores químicos sólidos, dieciocho reactores, veinte condensadores, cinco mezcladoras, 22 centrifugadoras de 30 kilos y material diverso.

“Con este aseguramiento, la afectación económica a la delincuencia organizada se estima en aproximadamente 3 mil 481 millones 502 mil 208 pesos (unos 186 millones de dólares)”, precisó la dependencia.

En el mensaje se añadió que con el operativo se evitó la producción de 320 millones de dosis de droga “que no llegarán a las calles ni pondrán en riesgo la salud de los jóvenes” en el país.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

Presión de EU para que México combata el narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado al Gobierno mexicano para que mejore su estrategia de seguridad y amenazó con imponer aranceles a todas las importaciones de México si el país no toma medidas efectivas para frenar el tráfico de fentanilo.

A finales de julio, ambos países lograron un acuerdo para pausar por noventa días la imposición de aranceles del 30 por ciento a los productos mexicanos.

Trump ha priorizado el combate al fentanilo, una droga sintética que, según su Gobierno, se elabora en países como México con precursores químicos de China y causó más de 48 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos durante 2024, de acuerdo con los registros de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Por su parte, el Gobierno mexicano ha dicho desde febrero que, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’ acordada con Trump para evitar los aranceles a México, se han detenido a más de 6 mil 300 personas y se han confiscado casi sesenta toneladas de droga, entre ellas 311 kilogramos de fentanilo.