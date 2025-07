Rosa Elia Milán, alcaldesa de Cuitzeo, niega nexos con el narco: ‘Es amarillismo’

Tras el intento de asesinato que sufrió, Rosa Elia Milán Pintor, alcaldesa de Cuitzeo, Michoacán, negó tener vínculos con el crimen organizado y llamó ‘amarillistas’ a los medios de comunicación que la vincularon con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado, la alcaldesa aclaró que no tiene vínculos con el crimen organizado, y dijo que hay personas malintencionadas que la asocian “erróneamente con cosas nocivas para la sociedad, cuando en realidad siempre me he mantenido trabajando para la gente de Cuitzeo”.

Además, Rosa Elia Milán Pintor dijo que se encuentra fuera de peligro y que su estado de salud es estable tras el ataque a balazos del cuál resultó herida. Sin embargo, dos policías municipales que la acompañaban aún son atendidos en Morelia por las heridas de bala.

El ataque contra la alcaldesa de Cuitzeo ocurrió la madrugada de este domingo 13 de julio, mientras la funcionaria estaba en un restaurante, donde se celebraba una fiesta de XV años.

Tras el ataque, el comando armado huyó con rumbo desconocido, por lo que se implementó un despliegue policial en la región de Cuitzeo para dar con ellos.

Al momento no se reportan detenidos; sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ya comenzó las indagatorias correspondientes, a fin de deslindar responsabilidades, así como conocer las causas del ataque contra la alcaldesa Rosa Elia Milán Pintor.

Cabe señalar que aún se desconoce si el ataque directo a la presidenta municipal de Cuitzeo fue a manos de un cártel de droga o si fue alguna otra organización criminal.

Los habitantes de Cuitzeo condenaron el atentado contra su alcaldesa, que se suma a los asesinatos a balazos contra dos presidentes municipales de Michoacán en junio pasado.

En ese sentido, los alcaldes asesinados en junio fueron de los municipios de Tepalcatepec y Tacámbaro. Cabe señalar que el Congreso de Michoacán ya designó a mandatarios sustitutos de manera provisional.

Por ahora, suman tres ataques en contra de dos presidentas y un presidente municipal, en apenas dos meses. Se desconoce si las autoridades pondrán más medidas de seguridad para proteger a los funcionarios.