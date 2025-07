Asesinan en Acapulco a policía e influencer que denunció corrupción en el gobierno municipal

Minutos antes del mediodía de este martes, llamadas al 911 alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en la avenida Cuauhtémoc, esquina con la calle Artículo 27, vía de acceso principal a la colonia Progreso, en el puerto de Acapulco. Al llegar al lugar, elementos de seguridad encontraron sin vida a un hombre, identificado como Ronald Paz Pedro, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la banqueta, frente a una tienda de azulejos y a escasos metros de una sucursal de la tienda Sears.

Ronald Paz Pedro era conocido por su actividad como creador de contenido en redes sociales, enfocado principalmente en temas de denuncia ciudadana y nota roja. De acuerdo con la revisión de su página de Facebook, minutos antes de ser asesinado realizó una transmisión en vivo donde denunciaba las malas condiciones de un socavón ubicado en la misma calle Artículo 27. Tras finalizar dicha transmisión, se desplazó a pie por avenida Cuauhtémoc, donde fue interceptado por sujetos armados que le dispararon y huyeron con rumbo desconocido.

Policías municipales que llegaron al sitio del crimen confirmaron que el occiso formaba parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, y que mantenía un litigio con el gobierno municipal desde hace algunos años, debido a intentos por darlo de baja de la corporación. A pesar de estos antecedentes, seguía siendo considerado elemento en activo.

Señaló amenazas del extitular de Seguridad de Acapulco

Es importante señalar que en redes sociales aún circulan antecedentes públicos del propio creador de contenido, quien desde el 2 de octubre de 2019 denunció haber recibido amenazas por parte del entonces secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Gerardo Rosas Azamar. En un video que él mismo difundió el 2 de octubre de 2019, manifestó vebalmente lo siguiente:

“Mi nombre es policía Ronald Pedro de Jesús… soy el que ha estado manifestando todos los actos de corrupción que tiene Gerardo Rosas Azamar… denuncias de enriquecimiento ilícito, extorsión, aviadores… hoy me notificó que estaba dado de baja. Me ofreció casi cien mil pesos para que me callara, me dijo que ya estábamos grandes, que no sabía con quién me metía, y me amenazó tajantemente. Yo sé que lo que estoy haciendo me va a costar la vida, pero quiero que, si algo me pasa, mi familia sepa por qué perdí la vida… Espero que no quede impune. Señor presidente de la República, si me matan, que mi muerte no haya sido en vano”, dijo en aquél entonces.

Consultado en su momento sobre las denuncias públicas realizadas por Ronald Pedro de Jesús, el entonces secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Gerardo Rosas Azamar, desestimó las acusaciones y afirmó que el elemento no cumplía con los requisitos para continuar en la corporación. “No sé cómo funcionaba en gobiernos anteriores, pero en esta administración, el policía que no pasa los exámenes de control y confianza es dado de baja”, declaró Rosas Azamar.

Hombres armados dispararon contra Ronald Paz Pedro sobre la avenida Cuauhtémoc. (Foto: Tráfico Acapulco)

Añadió que Ronald Pedro no aprobó dichas evaluaciones y, además, acumulaba faltas injustificadas a sus funciones, lo que justificaba su baja del servicio. Estas declaraciones se emitieron luego de que se hiciera público un video grabado por el propio Ronald, en el que acusaba directamente al funcionario de corrupción, amenazas y de intentar silenciarlo con un pago en efectivo.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial respecto al crimen ni sobre la situación administrativa del occiso dentro de la corporación. El caso ha sido turnado a la Fiscalía General del Estado, quien ya realiza las primeras diligencias para esclarecer los hechos.