Manifestantes exigen hablar con Sheinbaum o amenazan con mantener bloqueado el aeropuerto de Tijuana

Manifestantes amenazaron con no abrir el acceso al Aeropuerto Internacional de Tijuana hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum los visite para solucionar la regularización de más de 2 mil predios en el Ejido Maclovio Rojas.

Con automóviles, barricadas hechas con tarimas de madera y casas de campaña, los tijuanenses exigen que por fin se dé la solución a sus demandas luego de más de 36 años de espera.

Martha Coronado, vocera del grupo, explicó que en meses pasados les fueron otorgados alrededor de 40 títulos de propiedad; sin embargo, asegura que los documentos no son legales al contener datos erróneos y son considerados falsos.

“Necesitamos una audiencia con la presidenta, esa es la petición que trae la comunidad, el antecedente es la entrega de títulos falsos a la comunidad por parte de autoridades gubernamentales, entonces queremos una audiencia con la presidenta para exponerle lo que ha pasado, creemos que ella no está enterada”, afirmó la representante de la comunidad del Ejido Maclovio Rojas.

Este lunes 10 de marzo el delegado de los Programas de Bienestar en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, acudió al lugar del bloqueo para entablar dialogo con los manifestantes, pero no llegó a una solución, ya que la exigencia de los colonos es clara: hablar con Sheinbaum Pardo.

Debido a la manifestación, los viajeros han tenido que caminar varios metros para poder llegar al aeropuerto y no perder sus vuelos, en ese sentido, solicitaron a la ciudadanía comprensión en torno a las demandas que están exigiendo al Gobierno Federal.

¿Por qué manifestantes bloquearon el aeropuerto de Tijuana?

“Estamos peleando algo que ya pagamos, yo soy tercera generación, mi papá pagó y ahora me toca pagar a mí y también a mis hijas les va a tocar pagar, entonces no es lógico; que la ciudadanía entienda que no es un viaje el que estamos perdiendo, son nuestros hogares”, comentó Martha Coronado.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, refirió que los 40 títulos entregados a los pobladores del Ejido Maclovio Rojas son legítimos, añadiendo que no se ha fallado con los compromisos suscritos.

“Nosotros vamos a continuar privilegiando siempre el diálogo, el que podamos generar los acuerdos, no hemos fallado, reiterarles que confíen”, apuntó Del Pilar.

Pese a que hay pronóstico de lluvia de este martes hasta el jueves, incluyendo la posibilidad de fuertes ráfagas de viento, los habitantes del Ejido Maclovio Rojas se mantienen en pie en el plantón en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Cabe señalar que en mayo del 2024 los manifestantes bloquearon por varias semanas la planta de Pemex en Playas de Rosarito, provocando desabasto de combustible en el Estado, esto como una forma de presión a las autoridades con la finalidad de obtener los documentos legales de sus propiedades.