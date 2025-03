Fernanda, vendedora de fresas con crema en Tijuana, denuncia un ataque con ácido

Fernanda Sánchez, una mujer emprendedora de Tijuana que se hizo viral en redes sociales por tener un puesto ambulante donde vendía fresas con crema, fue víctima de un ataque con ácido en el rostro. La agresora fue una mujer que llegó al negocio de Fernanda para solicitar empleo esta semana.

El resultado de esta agresión es que la emprendedora ahora tiene quemaduras en boca, nariz, oído. A esto se suma una severa afectación en el ojo derecho, con el cual ya no puede ver de manera correcta; esta es la segunda agresión que sufre Fernanda Sánchez en el año, la primera fue con golpes por parte de otra mujer.

Al momento de la agresión, Fernanda se encontraba con su hija de cinco años. La niña resultó ilesa, al igual que sus colaboradores.

A través de un video publicado en redes sociales la emprendedora y también tiktoker solicitó justicia y que se dé con la mujer responsable del hecho.

“Este video no lo hago para fomentar morbo, lo hago con el fin que se alce mi voz y que sea escuchada... he permitido muchas cosas por no salir a hablar a tocar el tema, siempre lo he manejado de la manera legal, pero esto pone en riesgo mi familia, a mi hija que se encontraba ahí y presenció todo”, narró Fernanda.

La esperanza de esta última es que la autoridad tome cartas en el asunto, ya que refiere que ella no es una delincuente, ni una asesina, sino una mujer trabajadora.

Fernanda Sánchez ya había sido atacada en 2025

Durante enero de este año, Fernanda fue víctima de un ataque por parte de otra mujer emprendedora, esto mientras trabajaba en su negocio de fresas con crema.

El motivo de la pelea fue por un supuesto elevado cobro que la primera hacía a todos los dueños de negocios ambulantes para permitirles establecerse en la colonia El Refugio, localidad donde ella trabaja.

En su video publicado en TikTok, Fernanda expuso que este año ya había sufrido ese otro ataque. Además, destacó que ahora teme por su seguridad y su salud, así como por la seguridad de su hija y las personas que trabajan con ella.

Es por ello que ha pedido ayuda de las autoridades correspondientes para recibir justicia.

Al respecto de esta última agresión, Fernanda explicó que ella sospecha que le lanzaron ácido pero todavía no tiene información sobre qué tipo de químico fue.

La publicación de Fernanda ha sido compartida por Elena Ríos, la saxofonista que también sufrió un ataque con ácido en Oaxaca, en 2019. La joven activista recordó que los ataques con ácido son reconocidos como delito en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal, bajo la Ley Malena.

En la Ciudad de México, el Congreso local aprobó en 2024 la Ley Malena, con la cual se castiga la violencia ácida hasta con 12 años de prisión. La Ley ácida, como también es conocida, ha sido aprobada en otros estados como Puebla.