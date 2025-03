Hermano de Silvano Aureoles acusa persecución política: ‘Nunca le han podido comprobar nada’

El exsenador Antonio García Conejo, hermano del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, calificó como una “persecución política” la orden de aprehensión contra el exmandatario, al asegurar que desde hace cuatro años ha sido objeto de acusaciones sin pruebas.

Dijo que esta nueva acción es parte de un intento del gobierno federal por distraer la atención de temas incómodos.

“Durante cuatro años el exgobernador ha dado la cara, ha enfrentado, nunca le han podido comprobar nada. Como persona en la vida pública y político ha venido sufriendo una persecución política, no solamente él, sino toda la familia”, comentó.

Entrevistado este jueves vía telefónica, vinculó los hechos con las recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, quienes han señalado a funcionarios mexicanos de alto nivel por presuntos nexos con el crimen organizado y han solicitado extradiciones.

“Sin duda eso ha incomodado mucho al gobierno actual, al sistema actual, y están buscando la manera de hoy actuar de esta manera, de generar distracción con este tipo de acciones”, sostuvo.

El exgobernador del PRD en Michoacán es acusado por los delitos de peculado, administración fraudulenta y asociación delictuosa.

Aureoles intentó denunciar al crimen organizado en Michoacán, pero AMLO no lo recibió: García Conejo

García Conejo recordó que su hermano, cuando aún era gobernador, intentó presentar pruebas sobre la intromisión del crimen organizado en las elecciones de Michoacán, pero nunca fue recibido por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hace cuatro años el señor gobernador en aquel entonces pidió una audiencia con el Presidente de la República, tú recordarás, por lo menos dos o tres ocasiones estuvo fuera de Palacio Nacional con pruebas donde pedía ser escuchado y llevaba documentación que acreditaba la intromisión del crimen organizado en las elecciones recientes pasadas, nunca fue recibido”, relató.

Para García Conejo esta persecución política no se limita a su hermano, sino que también ha alcanzado a otros exfuncionarios de su administración, como el exsecretario de Finanzas y otros colaboradores detenidos. “Durante cuatro años no han podido comprobar absolutamente nada”, enfatizó.

Además, cuestionó el momento en el que se difundió la supuesta detención, pues ocurrió el mismo día en que Michoacán enfrentaba bloqueos de transportistas en la capital.

En 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a recibir a Silvano Aureoles en Palacio Nacional. (Nación321/Cuartoscuro)

Hermano de Aureoles acusa al Gobierno de instaurar un “sistema autoritario”

Al ser cuestionado sobre si en el actual gobierno hay funcionarios que deberían ser investigados, García Conejo evitó hacer señalamientos directos, pero subrayó que las leyes deberían aplicarse de manera equitativa y con responsabilidad.

“Hay procedimientos legales, hay leyes que deberían de aplicarse parejo, que deberían de actuarse apegado derecho”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que el gobierno de México se encuentra en vías de instaurar un sistema autoritario donde se persigue a quienes lo critican.

“Estamos ya un sistema autoritario, persecutor y que realmente va a continuar con todos aquellos que expresemos cosas en contra o expresemos cosas que no compartimos con el actual sistema”, advirtió.

Finalmente, señaló que esta persecución no lo hará guardar silencio y que, incluso, está preparado para que el gobierno federal actúe en su contra.

“No me extraña que al rato saquen también cosas mías, pero no me voy a callar. Voy a seguir expresando que este gobierno es un gobierno autoritario y que es un gobierno antidemocrático”, concluyó.