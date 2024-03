Semana Santa 2024: ¿Qué estudiantes tendrán un día extra de vacaciones?

Este año, las vacaciones de Semana Santa no terminarán el 7 de abril, sino que se van a largar un día más en Durango, por el fenómeno del Eclipse solar.

El subsecretario de Educación en la región Laguna, Ulises Adame de León explicó en entrevista que no habrá clases el lunes 8 de abril en tres municipios de esa zona, Nazas, Mapimí y Tlahualilo, para que se tenga la oportunidad de vivir un fenómeno que desde hace casi 32 años no se aprecia, pues el último sucedió el 11 de julio de 1991.

“Ese día, en las escuelas de los municipios donde pasa el eclipse, no habrá clases, es hasta peligroso”, informó Adame de León. Además comentó que en las instituciones educativas se va a tener un número importante de científicos que viene de fuera a estudiar este fenómeno. En estos municipios la matrícula escolar en educación básica es de 150 mil alumnos.

El Secretario de Educación, Guillermo Adame Calderón, aseguró que en el resto de los municipios no habrá suspensión de clases como tal, pero se dejará a conciencia y decisión de los padres de familia si llevan o no sus hijos a la escuela, de cualquier manera no se trabajará el programa educativo normal, sino que ese día se usará para estudiar el eclipse total de sol.

Eclipse solar en Durango

Las autoridades han calculado una visita de cuando menos 20 mil que se concentrarán en su mayoría en el municipio de Nazas, Durango, que es el punto donde podrá observarse el eclipse solar por mayor tiempo, ya que durará un total de 4 minutos con 27 segundos.

Ahí se concentrará un número importante de investigadores y estudiosos del tema, así como turistas que incluso acamparán en la región; habrá miles de visitantes en la localidad de Dolores Hidalgo en Nazas, por lo cual incluso, las instituciones educativas se convertirán en áreas donde se instalarán los foráneos.

El universo de trabajadores del sector educativo asciende aproximadamente 20 mil, 5 mil planteles educativos y casi 500 mil estudiantes.

La Asociación de Hoteles y Moteles en Durango reporta hoteles de cinco estrellas al 100 por ciento de ocupación y de tres o cuatro estrellas con pocas habitaciones disponibles.