Eclipse total de Sol 2024: ¿qué diferencias tendrá con el eclipse anular de 2023?

Este sábado 14 de octubre, miles de mexicanos vivieron la impactante experiencia de observar un eclipse anular de Sol que pudo ser visible en varias partes del país. Pero ahora que ha pasado el gran evento de 2023, México ya se prepara para uno de los eclipses solares más esperados de la década: el eclipse total de Sol de 2024 que cruzará toda América del Norte.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en julio de 1991 fue la última vez que se pudo observar un eclipse solar total en México, por lo que esta será una gran oportunidad para volver a disfrutar de este espectáculo de la naturaleza.

El Instituto de Geofísica de la UNAM explica que los eclipses son fenómenos astronómicos que ocurren cuando nuestro satélite natural, la Luna, tapa al Sol, creando la noche en pleno día.

“Así, durante algunos minutos, las sombras de los objetos desaparecen, las estrellas brillan y algunos animales confundidos, pensando que ya está anocheciendo, se van a dormir.”, refiere en un artículo.

Según los especialistas, los eclipses pueden ser anulares o totales. En este sentido, el próximo eclipse solar total de 2024, conocido como el ‘Gran Eclipse Americano’, será muy distinto al evento que se vivió este año. Te contamos por qué.

¿Qué diferencia hay entre eclipse solar anular y total?

Gracias a nuestra posición en el Universo, los habitantes de la Tierra podemos observar tres tipos de eclipses solares: los anulares, los totales y los híbridos.

De acuerdo con la NASA, un eclipse anular ocurre cuando la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra, pero en su punto más alejado de nuestro planeta.

Debido a que el satélite está más distante de la Tierra, se le percibe más pequeño, además de que la Luna obstruye parte de la luz del Sol, razón por la que vemos un disco oscuro sobre otro mayor y brillante: el llamado ‘Anillo de Fuego’.

En cambio, un eclipse total se presenta cuando la Luna cubre por completo al Sol, de manera que se revela la atmósfera exterior solar o corona.

El período de tiempo en el que el Sol está completamente oculto por la Luna se denomina totalidad y puede durar desde unos segundos hasta más de siete minutos. Lo mejor de todo, es que durante esta fase, no necesitas utilizar lentes especiales, pues es posible mirar la corona del Sol de forma segura, ya que su brillo se asemeja al de la Luna llena.

Los eclipses solares totales ocurren solamente cada 375 años, mientras que eclipses parciales suceden cada 2.5 años, así que el eclipse del próximo año será un evento único para las generaciones actuales.

¿Cuándo y dónde se verá el eclipse total de Sol en 2024?

El llamado ‘Gran Eclipse Americano’ tendrá lugar el próximo 8 de abril de 2024 y será visible en varias regiones del país, aunque a diferencia del eclipse anular de este 2023, que se observó en todo su esplendor en el sur de México, el próximo año serán los estados del norte los que podrán disfrutar de este espectáculo a plenitud.

El Instituto de Geofísica de la UNAM adelantó que este fenómeno se podrá apreciar en México, Estados Unidos y Canadá; sin embargo, se prevé que nuestro país tendrá las mejores condiciones meteorológicas para verlo.

Mientras que el eclipse de este 14 de octubre se observó a un grado de 90% en Campeche y Chetumal, se espera que el eclipse de 2024 se aprecie mejor en el puerto de Mazatlán. Se estima que inicié a las 9:51:23 am, aunque la fase total del eclipse empezará a las 11:07:25 am y terminará a las 11:11:45 am.

Otras ciudades de México en las que el eclipse total podrá verse serán Durango, Torreón y Monclova, aunque con una duración menor; no obstante, en la mayor parte del país podrá observarse como un eclipse parcial. En la Ciudad de México, se espera que la Luna cubra el 79 % del disco solar.