Vinculan a proceso a Patricio ‘N’ tras golpear a guardia de seguridad en Puebla... pero no irá a la cárcel

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso del exalumno de la Anáhuac que golpeó a un guardia de seguridad porque no lo dejó ingresar a una zona residencial en Angelópolis.

Tal cual lo advirtió el Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, el menor de edad no irá a la cárcel por la agresión, dado que el delito que cometió no es considerado como grave y a que aún no es considerado adulto, sin embargo, sí aplicarán en su contra medidas cautelares como es la imposibilidad de salir del país, lo cual resulta trascendente, pues al siguiente día de su violento acto viajó a California, según lo dio a conocer su padre.

“En el caso de mi hijo, pues lo mandé un rato a California, que estuviera un rato por allá con unos familiares que tenemos y pues nada, o sea, creo que actuó mal, sí, no actuó bien, pero también fue por una situación generada”, dijo el pasado 1 de diciembre a medios de comunicación, tratando de justificar el actuar de su hijo.

Videos delataron a Patricio ‘N’

Acompañado de su padre y de su abogado, Patricio, exalumno de la preparatoria Anáhuac Puebla, se presentó a la audiencia en la que recibió el fallo referido del juez. Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para investigación complementaria, lapso en el que el victimario seguirá su proceso en libertad.

Los hechos violentos ocurrieron el 27 de noviembre y se hicieron virales al día siguiente, cuando los vecinos compartieron los videos de las cámaras de vigilancia del fraccionamiento, en las cuales se ve al acusado empujar al guardia de seguridad, golpearlo y exigir que le abra la pluma, pues no sirvió con la aplicación de su celular.

Cabe destacar que los padres del adolescente también tienen antecedentes de violencia.

Más agresiones en Angelópolis

El ataque tuvo lugar apenas un par de meses después de que otros alumnos de la Universidad Anáhuac participaran en la golpiza propinada al joven Ernesto Calderón en las inmediaciones de la Estrella de Puebla.

Los responsables identificados como Luis Alberto y Francisco Rodolfo se entregaron a la justicia después de mantenerse prófugos. El 23 de octubre lograron salir del penal de San Miguel para continuar con su proceso desde casa y con vigilancia policiaca.