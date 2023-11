Ociel Baena quería buscar una candidatura en Aguascalientes: Esto dice su papá

La familia de Ociel Baena Saucedo, le magistrade electoral que fue asesinade en Aguascalientes, ha rechazado las versiones de la Fiscalía estatal sobre la muerte de elle y su pareja, Dorian Daniel, y recientemente han hablado sobre las amenazas que había recibido y que le preocupaban.

Juan Baena, papá de le funcionarie, explicó que Ociel Baena tenía planes en su proyecto de vida y quería participar en las elecciones.

Le magistrade buscaría la candidatura por la alcaldía de Aguascalientes, de acuerdo con su familia.

“Por su trayectoria dentro de la policía, no dudo ni tantito que haya pisado donde dolía, un terreno minado que a lo mejor no convenía a alguna gente”, dio a conocer el padre de le magistrade. “También recibía amenazas dentro de la política, de personas de la política. Entonces nosotros no descartábamos también esas probabilidades”.

Así, la familia ha considerado que esto pudo haber molestado a grupos políticos homofóbicos.

Ociel Baena era una persona no binaria, y se convirtió en magistrade del Tribunal electoral de Aguascalientes. Fue la primera figura pública no binaria visible que ocupara un cargo de este tipo en México y Latinoamérica.

Le magistrade recibía muchos mensajes de odio, amenazas de violencia e incluso de muerte, señaló la organización Letra S esta semana. Debido a esta situación, activistas LGBT+ y la familia Baena Saucedo han pedido a las autoridades que investiguen los hechos violentos de su muerte en este contexto, con perspectiva de género.

La CNDH, Amnistía Internacional y Human Right Watch también han cuestionado la línea de investigación de la Fiscalía de Aguascalientes, que ha señalado que se trató de lo que han llamado como “un crimen pasional” en la muerte de Ociel y su pareja, Dorian Daniel.

La propia CNDH pidió que haya una investigación pronta y exhaustiva que considere la condición de su identidad de género.

Esto dijo la familia de Ociel Baena sobre las amenazas en su contra

Juan Baena, papá de Ociel, ha dicho que la más reciente amenaza que recibió su hije era muy explícita.

“En su última visita si me externó una preocupación porque recibió una amenaza para él muy fuerte, porque le detallaron la forma en la que iba a morir, degollado, y parte de la investigación que se hace se asemeja o es similar. No queremos decir con ello que la amenaza fue cumplida, pero existe el hecho de esa amenaza”.

El lunes 13 de noviembre, le magistrade y su pareja fueron hallades sin vida en su residencia en Aguascalientes.

Según el fiscal de Aguascalientes, las primeras investigaciones indicarían que Baena habría sido asesinade por su pareja, Dorian, quien después se habría quitado la vida. Esta ha sido la versión de la autoridad local, que ha sido rechazada por la familia de le magistrade.

Lo que se sabe es que Baena habría recibido al menos 20 heridas provocadas por una pequeña navaja para afeitar.

Dentro de la vivienda donde ocurrió no había cámaras de seguridad, por lo que no se tiene certeza de cómo ocurrieron los hechos, señaló la Fiscalía de Aguascalientes el 14 de noviembre.

¿Qué avances en favor de la comunidad LGBT+ logró Ociel Baena?

Ociel Baena, que nació en Coahuila, fue la primera y única persona no binaria en el Tribunal electoral de Aguascalientes, puesto al que se integró en octubre de 2022.

Además, en marzo de ese año, obtuvo un doctorado en Derecho con el título de doctore, la primera tesis con lenguaje no binario.

En su cargo como magistrade, el trabajo de Ociel Baena Saucedo se centraba en los derechos políticos y electorales de las personas LGBT+ en México.

Jesús Ociel Baena Saucedo se convirtió en la primera persona no binaria en recibir su credencial de elector y un pasaporte que reflejaba su identidad de género.

Entre sus avances destacan la creación de espacios y cuotas en órganos de representación y para integrar autoridades electorales.

Entre sus últimas publicaciones de redes sociales está la explicación sobre el proceso de contratación en el Instituto Nacional Electoral (INE) y otros órganos electorales.

En uno de ellos menciona la ‘Cuota Arcoiris’ del Instituto Electoral de Aguascalientes, la cual otorga dos espacios para consejerías para personas de las comunidades LGBT+.