Familia de Ociel Baena confirma que sí recibió amenaza: ‘Había preocupación’

Saltillo, Coah.- La familia Baena Saucedo reveló que la última amenaza en contra de Ociel Baena, le magistrade electoral de Aguascalientes, advirtió que moriría siendo degollade.

“En su última visita si me externó una preocupación porque recibió una amenaza para él muy fuerte, porque le detallaron la forma en la que iba a morir, degollado, y parte de la investigación que se hace se asemeja o es similar. No queremos decir con ello que la amenaza fue cumplida, pero existe el hecho de esa amenaza”.

Ociel Baena Saucedo fue la primera persona no binaria en ocupar un cargo electoral en México y América Latina. Se desempeñó como magistrade en el Tribunal Electoral en Aguascalientes. También era activista y trabajó en favor de las comunidades LGBT+.

Juan Baena, padre de le magistrade, aclaró que la familia no esta en contra de la primer versión emitida por la Fiscalía de Aguascalientes, pero sí busca que se aclaren inconsistencias que detectan en la investigación. Explicó que la Fiscalía asegura que ambas personas eran zurdas, pero Ociel Baena, era diestre. Además, las autoridades descartaron desde el principio que haya habido una tercer persona en el domicilio donde Ociel y su pareja, Dorian, fueron asesinades.

“Que no había una tercer persona en el domicilio también es una duda muy fuerte que tenemos, ¿por qué?, porque pues nosotros no lo descartamos, el fiscal dice: ‘Vimos una cinta, corrimos un video y podemos decir que no había nadie’. Y a nosotros nos queda una duda, ¿desde cuánto tiempo atrás corrieron esa cinta, hasta dónde?, los tiempos. ¿por qué?, porque era muy probable o es muy posible que una persona pudo haber estado en un domicilio que estuvo vacío por dos días y medio, casi tres”.

Juan Baena agregó que la llamada que sostuvo el domingo con su hije fue alrededor de la 1:30 de la mañana, y que hasta ese día, ninguna de las familias de las personas asesinadas habían manifestado que Ociel y Dorian tuvieran conflictos de pareja.

La familia Baena Saucedo reveló que le magitrade tenía como proyecto de vida próximo buscar la candidatura por la alcaldía de Aguascalientes, y no descarta que sus intereses hayan molestado a grupos políticos u homofóbicos.

“Por su trayectoria dentro de la policía, no dudo ni tantito que haya pisado donde dolía, un terreno minado que a lo mejor no convenía a alguna gente”, dio a conocer el padre de le magistrade. “También recibía amenazas dentro de la política, de personas de la política. Entonces nosotros no descartábamos también esas probabilidades”.

El asesinato de Ociel Baena y su pareja, Dorian Daniel, fue informada el lunes luego de que sus cuerpos fueran encontrados en su domicilio particular, en una zona residencial de Aguascalientes, luego de que regresaron de un viaje.

El asesor legal de la familia Baena Saucedo, Alberto Cázarez, dio a conocer que la Fiscalía General del estado detuvo a dos personas probablemente involucradas con el robo cometido a la familia tras las honras fúnebres a le magistrade.

La primera línea de investigación, dijo el abogado, descarta que tenga relación con el asesinato en Aguascalientes. Fueron cuatro teléfonos móviles y papelería la que les fue robada.