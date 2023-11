Padre del magistrade Ociel Baena rechaza versión de la Fiscalía: ‘Es una falta de respeto a la inteligencia’

Después de la misa y el servicio funerario, en la sala principal del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes y con los féretros presentes, se llevó a cabo un homenaje póstumo, donde el padre del magistrade Jesús Ociel Baena ofreció unas palabras con las que pidió justicia para su hije y su pareja, Dorian Nieves.

Este fue el discurso íntegro de Juan Baena:

“Agradecemos tanta muestra de cariño y apoyo para mi hijo, un gran líder. Perdió una batalla aquí, pero va a seguir luchando, seguro que seguirá la guerra en donde esté.

Su trabajo fue muy importante aquí, de mucho peso en la sociedad y en la autoridad del estado de Aguascalientes, donde mi hijo hizo toda su carrera profesional.

Les pido por favor que no dejen que este suceso se quede estancado, los medios yo no los he visto, no quiero contaminarme, le he pedido a mi familia que no lo haga, pero nos hemos enterado por terceras personas.

Es una falta de respeto a la inteligencia, no nada más de nosotros, sino de todas las personas que se consideran con un poquito de intelecto.

No es cierto lo que ellos están manejando, y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto y que, yo creo, la mayoría no lo cree (...) Ojalá un día mi hijo, en donde esté, vea que los resultados de su lucha no fueron en balde. Te amo”.

Fiscalía de Aguascalientes da su ‘versión oficial’

Sobre la versión que está dando a conocer la fiscalía, por la mañana de este martes, Jesús Figueroa Ortega declaró que aún no se tenían los resultados de los exámenes de sangre para saber si le magistrade o Dorian Nieves habían consumido alcohol u otras sustancias.

Sin embargo, después de esas declaraciones, el fiscal afirmó en otra entrevista con un medio nacional que los estudios toxicológicos realizados a Dorian Nieves dieron positivo al consumo de metanfetaminas.

Ociel Baena era muy feliz con su pareja, asegura su hermana

A pesar de la información dada a conocer por el fiscal de Aguascalientes, amistades cercanas y familiares de Jesús Ociel Baena Saucedo y Dorian Nieves aseguran que su relación era sana y sus muertes tienen que ver más bien con otros motivos, los cuales aún no son esclarecidos.

Cinthya Baena, hermana de le magistrade, declaró que hace cuatro días Jesús Ociel había recibido amenazas.

“No es cierto. Nosotros hablamos con ellos, mis papás siempre estaban al pendiente de ellos por las amenazas que habían recibido, que (Ociel Baena) había recibido cuatro días antes (...) Ellos se querían mucho, eran muy felices”, compartió.

Las y los familiares de la pareja sostienen que las muertes de ambos fueron crímenes de odio y discriminación que no están siendo esclarecidos.

Al respecto, el fiscal de Aguascalientes también advirtió en sus declaraciones que no se descarta que las muertes de le magistrade y su pareja hayan sido crímenes motivados por discriminación y odio.

“No podemos descartar”, concluyó Figueroa Ortega.

Jesús Ociel Baena Saucedo fue una de las figuras más importantes en defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Aguascalientes. Luego del asesinato de Ulises Nava, otro activista de la comunidad en la entidad, Ociel Baena pidió seguridad personal a la Secretaría de Seguridad Pública y ésta le fue concedida.