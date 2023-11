Alcalde de Matehuala, Iván Estrada, es vinculado a proceso: ¿De qué se le acusa?

SAN LUIS POTOSI, 17 de noviembre.- El alcalde de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, fue vinculado a proceso. Además se otorgó la medida cautelar de prisión preventiva, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

Información oficial detalló que litigadores de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la FGESLP obtuvieron la vinculación a proceso de Iván Estrada Guzmán, luego de que en la audiencia inicial celebrada el domingo 12 de noviembre, la defensa solicitara la duplicidad del término.

Los hechos por los que se le responsabiliza al imputado son que, además de los honorarios que percibía como Presidente Municipal, recibía también otras remuneraciones por supuestas prestaciones de servicios profesionales, explicó la institución.

”El Juez de control concedió como medida cautelar la prisión preventiva, debido a que existe el riesgo de fuga y porque cuenta con facilidades para intervenir en la investigación a través del puesto en el que se desempeñaba”.

”La investigación complementaria, que busca reunir más pruebas y detalles sobre el caso, tendrá un plazo de cuatro meses para su cierre. Mientras tanto cumplirá su tiempo en el centro penitenciario de la Delegación La Pila mientras aguarda el desenlace de su situación jurídica”.

¿Por qué fue detenido el alcalde de Matehuala, San Luis Potosí?

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ejecutó una orden de aprehensión en contra del presidente municipal, el sábado 11 de noviembre, por el delito de ejercicio abusivo de la función pública.

La captura del edil se realizó poco antes de mediodía de en el municipio de Matehuala, y fue trasladado a la Capital Potosina, donde permanecerá recluido en el Penal La Pila.

Estrada Guzmán, de 42 años, es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Matehuala. En 2018, pidió el apoyo de los ciudadanos de San Luis Potosí, para convertirse en el alcalde más joven del municipio.

Llegó a la presidencia municipal en representación del Partido Acción Nacional (PAN) con la coalición del PRD y Movimiento Ciudadano. Además, tiene una empresa constructora a cargo de “Pavimentos, Dreenaje y Agua Potable, Construcción de Obras Civiles en General”.

El pasado 7 de mayo, una serie de audios fueron difundidos a través de redes sociales, donde se escucha la voz de Estrada Guzmán, presuntamente pactando con cárteles que operan en la zona de Matehuala.

”Voy a jugármela, porque yo te dije, yo soy transparente y jalo con el cartel transparente, y lo que el cártel me diga, aquí está, y lo que el cartel merezca, aquí está”, cita en el audio.

En abril, en ese municipio se destaparon una serie de ilícitos cometidos en contra de migrantes. Tras la desaparición de dos camionetas con indocumentados salió a luz pública la situación que se registra en esa zona.

En rueda de prensa, el Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, informó que el alcalde se “autocontrató” para prestar sus servicios profesionales al Ayuntamiento, convenio por el que se pagó al menos 6 millones de pesos.

Informó que se mantienen otras carpetas de investigación contra el presidente municipal, una de ellas, por dichos audios que circularon y de las cuales se confirmó, que se trata de la voz de Estrada Guzmán.

Adelantó que se lleva a cabo investigación contra otros cuatro alcaldes y ex alcaldes por diversos delitos, que no pudo detallar para no afectar el debido proceso.