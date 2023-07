¿Quién es Iván Estrada, el alcalde de Matehuala capturado por presuntos nexos con el narco?

Iván Estrada Guzmán, alcalde me Matehuala, en San Luis Potosí, fue detenido la tarde de este jueves 27 de julio, por oponerse a una toma del registro de voz, para cotejarla con los audios donde se le escucha hablar presuntamente con integrantes de grupos del crimen organizado.

¿Quién es Iván Estrada Guzmán?

Iván Noé Estrada Guzmán, de 42 años, es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Matehuala. En 2018, pidió el apoyo de los ciudadanos de San Luis Potosí, para convertirse en el más joven del municipio.

Estrada Guzmán llegó a la presidencia municipal en representación del Partido Acción Nacional (PAN) con la coalición del PRD y Movimiento Ciudadano. Además, tiene una empresa constructora a cargo de a cargo de “Pavimentos, Drenaje y Agua Potable, Construcción de Obras Civiles En General”.

¿Cuáles son los nexos de Iván Estrada con el crimen organizado?

El pasado 7 de mayo, una serie de audios fueron difundidos a través de redes sociales, donde se escucha presuntamente la voz de Estrada Guzmán, quien pacta con cárteles que operan en la zona de Matehuala.

“Voy a jugármela, porque yo te dije, yo soy transparente y jalo con el cartel transparente, y lo que el cártel me diga, aquí está, y lo que el cartel merezca, aquí está”, cita en el audio.

Además, el alcalde también menciona su preocupación por encontrarse un año agitado en cuestiones políticas.

“Este año viene más, yo me voy por el 50, ¿Por qué? Porque viene el político y yo tengo que entregar, tratar de recuperar lo que no recuperé [...] pero eso me vale verg* sólo yo”, dice una segunda grabación.

Medios locales señalaron al alcalde de utilizar su cargo público para encubrir y permitir delitos del crimen organizado, por lo que solicitaron la intervención de la Fiscalía.

Cabe recordar que en abril, en ese municipio se destaparon una serie de ilícitos cometidos en contra de migrantes. Tras la desaparición de dos camionetas con indocumentados salió a luz pública la situación que se registra en esa zona.

En una semana se localizó alrededor de 115 migrantes que mantenían privados de su libertad en hoteles y casas de seguridad. Tras este hecho, un mando policíaco fue vinculado a proceso por posesión de drogas.

Estrada Guzmán, afirmó en distintas ocasiones que todo se trató de una guerra sucia en su contra y aseguró que no se trata de su voz; sin embargo, este jueves fue detenido bajo una orden de comparecencia dictada por personal del Ministerio Público adscrito a Visitaduría.