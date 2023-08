¿Accidente o feminicidio? Zoé Alessandra, niña de 4 años, muere ahorcada en kínder en Querétaro

En Querétaro, una niña murió cuando jugaba en una resbaladilla a la hora del recreo, en el kínder al que había entrado para estudiar.

Zoé Alessandra, de 4 años de edad, falleció al interior del Jardín de Niños ‘Rita Cetina Gutiérrez’, ubicado en la colonia Paseos de San Miguel, en la ciudad de Querétaro.

Testigos de los hechos ocurridos el 29 de agosto avisaron a los docentes del kínder, quienes brindaron los primeros auxilios a la niña al tiempo que llamaron al número de emergencia 911.

Cuando los paramédicos llegaron al kínder, se percataron que la niña se encontraba grave. Reportaron que al tratar de estabilizarla, Zoé Alessandra entró en paro cardiaco, por lo que se le brindó reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, pero ya no reaccionó.

Las autoridades educativas aseguran que el personal del kínder actuó de acuerdo al protocolo, pero subrayaron que colaborarán con las autoridades en las investigaciones.

Sobre los hechos, la Fiscalía General de Querétaro inició una carpeta de investigación. El 30 de agosto, informó que Zoé Alessandra se ahorcó mientras jugaba en el recreo del jardín de niños.

“En seguimiento a la carpeta de investigación iniciada por la muerte de una niña al interior de un centro educativo, en la colonia Paseos de San Miguel, la capital del estado y una vez que concluyó la necrocirugía de Ley, se puede informar que la causa de la muerte fue una asfixia mecánica en su modalidad de ahorcamiento, lo anterior, derivado que al estar jugando en la resbaladilla, una de las prendas que traía se atoró y le provocó la obstrucción de las vías respiratorias, provocándole la muerte”, apuntó.

“La investigación continúa y se determinará la posible responsabilidad de personas involucradas en el hecho, para que sean llamadas ante la autoridad judicial”, informó la Fiscalía.

Familiares de Zoé Alessandra exigen justicia

Los papás de Zoé Alessandra piden justicia a la autoridades y que el Jardín de Niños ‘Rita Cetina Gutiérrez’ cierre sus puertas mientras se esclarece su muerte.

“En la escuela dicen una versión y luego dicen otra. Yo solo quiero que me digan la verdad de cómo murió mi niña, ya que mienten al decir que en todo momento estuvieron con ella y de ser así, no hubiera pasado esta situación, le hubieran salvado la vida”, dijo su mamá en declaraciones a medios locales.

Agregó que no puede creer la versión de la directora de la institución sobre que su hija se ahorcó con el cordón de su credencial de estudiante en el área de juegos y luego que cayó de la resbaladilla; además, comentó que ella fue avisada de que algo había sucedido en la escuela con su hija media hora después de los hechos.

“El hecho ocurrió a las 11:00 de la mañana y yo me enteré hasta las 11:30, yo solo quiero que se haga justicia y que den con los culpables, porque los únicos responsables son la maestra y la directora, se supone que debe haber supervisión de los niños cuando están jugando, hasta cuando van al baño”, reclamó.

La señora mencionó que al llegar al Servicio Médico Forense, el cuerpo de su hija estaba sin calcetines, sin zapatos, sin bata y sin el cordón ni credenciales, por lo que se presume que el personal de la escuela se los habría quitado, esto para manipular la escena donde quedó el cuerpo.

“Es ilógico que me digan que mi niña se ahorcó en una resbaladilla si estaba muy chiquita la estructura, en dado caso de que se hubiera atorado, se hubiera reventado el cordón de las credenciales por el peso de mi hija, mientras que otro testimonio dado a Fiscalía indica que se ahorcó con su bata, cosa que no fue así”.

Mencionó que el pasado 28 de agosto, el día que los niños volvieron a clases y que Zoé Alessandra entró a primero de preescolar, uno de sus compañeros la molestó después de enojarse porque tomó la resbaladilla. Sin embargo al día siguiente, fue cuando la niña perdió la vida en la misma zona donde fue agredida por su compañero de escuela.

“Ella entró al turno matutino, normal, no chilló, pero al llegar a casa, me dijo que en la escuela uno de sus compañeros la molestó y no le permitía entrar a los juegos, y le dije “dile a la maestra” para que no hubiera problema. Mi niña era tranquila y alegre con las demás personas, era muy compartida”, relató.