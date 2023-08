‘Vivo o muerto’: Padre de uno de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno pide ayuda a AMLO

El señor Armado Olmeda, padre de Roberto Carlos, uno de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que le ayude a que su hijo regrese a casa.

Dijo que su principal de petición es que se lo regresen, vivo o muerto. “Él me marcó a mí, no sé si esté bien, o esté mal, pero la respuesta es muy sencilla... El señor me habla como a las 8:30 de la mañana, me despierta de hecho, yo casi no estoy durmiendo, duermo menos de tres horas, el señor duerme más tiempo porque no trae nuestro sufrimiento, lo entiende...”.

Agrega que el encuentro fue muy corto y terminaron rápido para que cada uno atendiera sus asuntos pendientes. Cuestionado sobre si hizo alguna petición, aseguró que: “no hay necesidad de pedírselo, la gente está en la búsqueda, están trabajando, llevamos viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes: esos días de trabajo llevan, y nosotros también”.

Dijo también que se ha puesto los tenis de su hijo, “para ver si sigo sus huellas, yo sé que es una emoción, una idea que tengo en el corazón”.

Reconoció también que se ha comunicado con él Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y se le cuestionó si le pidió algo, por lo que contestó: “yo quiero a mi hijo, lo busco por amor...ya lo necesitamos aquí”.

Agregó que también fue un encuentro muy breve, con una misma petición: que le ayuden a encontrar a su hijo, “si hablamos de pedir que me lo traiga vivo, pero si no puede, para que no nos entendamos mal, si no puede, que me lo traiga como esté, pero que me lo traiga”.

El lunes pasado retomó sus labores el Centro Universitario Lagos de Moreno (CULagos), de la Universidad de Guadalajara; los alumnos regresaron a clases, y ‘Cochi’, como le dice de cariño, es un alumno que no pudo hacerlo porque desapareció desde el viernes, “ahí se quedó la mochila, igual que cómo él la dejó”.

Roberto Carlos debía ingresar al sexto semestre de la carrera en Ingeniería Industrial.