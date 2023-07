Gustavo Aguirre: Investigan al anestesiólogo por compra de fentanilo médico

El médico Gustavo Aguirre Castro, anestesiólogo con residencia en Los Cabos, Baja California Sur, denunció que fue desalojado de su vivienda y es investigado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) tras comprar fentanilo, aunque asegura que todo fue legal y que lo utiliza en su trabajo.

En un video difundido en sus redes sociales el jueves, el especialista en anestesia narró que desde hace un mes fue sacado de su casa, junto con su esposa e hijas, al ser señalado de presuntamente traficar fentanilo, luego de que elementos de seguridad encontraran el medicamento en su casa.

“Cuento con todos mis papeles, con mi título, con mi cédula, con un recetario, con código de barras. Lógicamente como hay desabasto tengo que comprar el medicamento (fentanilo). Me encuentro a 10, 15 patrullas; soldados de la Marina; de la FGR; policías, perros y me dicen: ‘encontramos fentanilo en tu casa’. Sí, soy anestesiólogo, tengo cédula, tengo registro y en la caja donde tú lo encontraste viene la receta y el código de barras con la receta, todo está legal, les dije”, declaró a través de un video difundido en redes sociales.

Pese a mostrar todos los documentos en orden, las autoridades procedieron a asegurar la vivienda del médico, dejándolo, a él y a su familia sin un lugar donde vivir.

“No estudiamos 10 años para andar vendiendo medicamentos. Somos anestesiólogos, salvamos vidas, por qué nos tachan de que queremos matar a la gente. No se me hace justo. Que no se nos vea como narcotraficantes. El fentanilo también se hizo para el bien, para aliviar a la gente, para quitar el dolor. Estamos hablando del fentanilo médico; no estamos hablando del fentanilo en pastillas o polvo”, dijo.

Protestan médicos en Sonora

Este viernes, médicos integrantes del Colegio de Anestesiólogos de Sonora demandaron a las autoridades dejar de criminalizar al gremio, ante el acoso del doctor Gustavo Aguirre Castro, de Los Cabos, cuya vivienda fue asegurada por la Fiscalía General de la República por haber comprado fentanilo que le llegó por paquetería.

El doctor Manuel Martínez, agremiado del Colegio de Anestesiólogos de Sonora, compañero del Dr. Gustavo Aguirre Castro en la residencia, demandó “un proceso justo para nuestro colega, porque no se están respetando sus garantías individuales, sus derechos humanos, que se respeten”

“Que no criminalicen nuestro actuar como médicos, no somos criminales, no somos narcotraficantes”, declaró ante medios de comunicación en una rueda de prensa afuera del Palacio de Gobierno de Hermosillo, Sonora.

Es importante destacar que el fentanilo que usamos para trabajar no es el fentanilo que ahorita, es el problema de drogas, con el que están traficando y utilizando indebidamente, es nuestra herramienta, aseveró el especialista.

“Todos hemos estado en una situación donde hemos tenido que transportar algún medicamento, esto debido a las carencias de nuestro sistema de salud, que finalmente lo hacemos por el bien de nuestros pacientes, nosotros queremos hacer lo mejor por nuestro paciente, brindar la mejor atención, lo más seguro para nosotros y para nuestros pacientes”, advirtió.

“Estamos viendo que nuestro gobierno no nos está respaldando. Fuimos héroes hace unos años, metidos, haciendo frente al COVID, ahora ya se les olvidó”, recriminó a las autoridades.

Destacó que los mismos medicamentos que utilizaron entonces para salvar vidas son el motivo por el cual ahora el doctor Aguirre Castro está en esta penosa situación, “no nos queda más que estar unidos”.

Finalmente, el médico anestesiólogo pidió al Gobierno que los escuche, que inicie acciones para regularizar el uso del fármaco en los hospitales, que se legisle en la materia.