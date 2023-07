PAN pone fecha y lineamientos para elegir candidato a la gubernatura de Yucatán

Ante la desbocada carrera anticipada de los aspirantes panistas por la candidatura a la gubernatura de Yucatán, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) llamó al orden a Liborio Vidal Aguilar, Romel Pacheco Marrufo y Renán Barrera Concha, ya que será hasta finales de agosto cuando se decida quién llevará la bandera blanquiazul en las elecciones de 2024.

En entrevista, Renán Barrera, actual alcalde de Mérida, reveló que el miércoles 19 de julio, se reunieron los tres aspirantes con el líder nacional del PAN, Marko Cortés y el presidente estatal, Asís Cano, para definir lineamientos, procedimientos, metodologías y fechas para la elección de las y los candidatos a los diferentes cargos públicos en la entidad, incluida la gubernatura.

Se les informó que a finales de agosto Acción Nacional definirá quién será el candidato a la gubernatura de Yucatán en las elecciones del próximo año.

El PAN prevé que el abanderado por Yucatán será quien esté mejor posicionado en las encuestas, y para las demás candidaturas, alcaldías y diputaciones, se realizará depuración de perfiles, a través de sondeos y otros mecanismos, un procedimiento, a fin de seleccionar a los elementos con mayores posibilidades de triunfo.

”En 2024 se elegirán más de 180 cargos públicos a nivel estatal y se pretende salir a las campañas con el perfil más fuerte, desde el inicio del proceso”, asentó.

Barrera Concha, quien encabeza las encuestas por el PAN a la gubernatura de Yucatán, precisó que una vez que se establezcan las reglas para elegir al aspirante a relevar a su correligionario Mauricio Vila Dosal, deberán separarse del cargo que actualmente desempeñan para poder competir.

“Marko Cortés nos pidió participar en un ambiente de unidad y generosidad, con el fin de cuidar a Yucatán”. Continuó: ”Las aspiraciones son válidas para todos los que participamos, pero al final debemos cerrar filas en torno a enfrentar un proceso que será competido, pero que puede ser favorable si vamos en unidad”, subrayó.

La reunión los aspirantes blanquiazules con la Marko Cortés se habría fraguado para “aplacar” los ánimos de dos de los que quieren ser abanderado del PAN en Yucatán, Liborio Vidal Aguilar y Rommel Pacheco Marrufo, quienes incluso tienen espectaculares por diversas partes de Mérida y algunos municipios promoviendo su imagen.

En el caso de Liborio Vidal, ex priísta, ex verde ecologista y ex perredista, es actualmente titular de la Secretaría de Educación del estado, y a quien incluso han señalado de utilizar a personal y recursos de esa dependencia en eventos, disfrazados de reuniones, en los que de lo que menos habla es del tema de la educación, sino más bien usa ese espacio para dar a conocer sus propuestas con las que quiere llegar a ser candidato y gobernador de Yucatán.

En tanto, Rommel Pacheco, clavadista olímpico, que recibió beneficios económicos de las administración priistas de Ivonne Ortega y Rolando Zapata, es diputado federal por el PAN, y en semanas recientes manifestó su deseo de ser candidato a la gubernatura, para lo cual ha empezado a recorrer municipios del estado, aún cuando su distrito es en la ciudad de Mérida.