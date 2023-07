Elecciones 2024 en Yucatán: Estas son las 7 ‘corcholatas’ aspirantes a la candidatura a gobernador

Yucatán no es un estado que juega un papel preponderante en la economía del país. Aporta tan sólo 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Tampoco tiene un número de votantes para generar un impacto en las cuentas para los cargos plurinominales de la Cámara de Diputados y Senadores.

Sin embargo, hay otras razones llevan a que Yucatán sea tema de interés en la política mexicana: Primer lugar en índice de seguridad, en calidad de vida, la venidera ampliación de su puerto para exportar mayores volúmenes de carga hacia la Costa Este de Estados Unidos y para completar, el dinero invertido por el Gobierno Federal en esta entidad con el Tren Maya y otros proyectos como el nuevo hospital Agustín O’Horán, que será el más grande del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué partido político está en Yucatán tras las elecciones de 2018?

Tras las elecciones de 2022, Yucatán se convirtió en el único estado de la península que lleva su nombre que no es dirigido por Morena, toda vez que Campeche quedó bajo el mando de Layda Sansores y Quintana Roo por Mara Lezama, quien originalmente defendía los colores del Verde Ecologista, pero luego optó por adoptar un pigmento más carmesí.

Hasta 2024, Yucatán estará dirigido por el gobernador panista Mauricio Vila Dosal, quien ha mantenido a la entidad en dos pilares: crecimiento económico con la generación de empleos e inversiones y, como ya se refirió arriba, la seguridad ha sido el otro distintivo.

En sus cinco años de gobierno, Mauricio Vila ha sido elogiado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por los líderes del Partido Acción Nacional (PAN). Esto hizo que su nombre sonara como posible candidato presidencial, siendo el primero de Yucatán que tuvo una posibilidad seria por entrar en esa carrera, pero el político de 42 años de edad prefirió ceder su turno y apostar a una remota segunda oportunidad para que su nombre sea considerado para el cargo más alto en el Palacio Nacional en el año 2030.

En las elecciones 2024 no sólo estará en juego la gubernatura de Yucatán, sino el legado de Vila Dosal, en busca de que su proyecto político sea respaldado por los yucatecos, aunque él ya no esté en la boleta. Mientras que la otra cara de la moneda es que la “Cuarta Transformación” también sea aceptada en la tierra del henequén y el faisán, para así pintar de guinda todo el territorio por donde pasará el Tren Maya. En esa foto en la meta de llegada no se avizora la presencia del PRI, tampoco la de Movimiento Ciudadano o cualquier otro partido.

Pero, ojo, en Yucatán recién se aprobó la figura de Gobierno de Coalición, eso quiere decir que cualquier partido,pequeño o grande, se puede convertir en parte del próximo gobierno si se anota con el candidato ganador.

Cuando aún falta prácticamente un año para las elecciones, los partidos políticos Morena y el PAN tienen a más de un aspirante o suspirante para la gubernatura; por el PRI pareciera sólo perfilarse el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y las otras agrupaciones políticas aún no muestran posibles cuadros.

Elecciones 2024: ¿Quiénes son los aspirantes del PAN a la gubernatura de Yucatán?

Renán Barrera ¿el candidato ‘natural’?

Renan Barrera trazó una agenda en conjunto con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, para pavimentar todas las calles de Mérida. (Twitter)

El tres veces alcalde es nombrado como el ‘candidato natural’ de los panistas, aunque su destino aún no está marcado.

Ocurre en los estados que dirigir el gobierno de una capital se convierta en paso previo para asumir luego la gubernatura. En Yucatán, no se cumplía esa regla hasta que llegó a la gubernatura Mauricio Vila Dosal, quien primero fue alcalde de Mérida y luego saltó al Palacio de Gobierno.

Renán Barrera Concha no sólo es el actual presidente municipal de Mérida, sino que está en su tercer mandato al frente del Ayuntamiento de la capital yucateca (2012-2015, 2018-2021, 2021-2024). Esta permanencia en el tiempo hace que el panista de hueso colorado se convierta en candidato natural para la gubernatura de Yucatán.

Barrera Concha ha ocupado distintos cargos, todos ellos relacionados con su ciudad natal: regidor, diputado local y los tres mandatos municipales.

Desde 2018, trazó una agenda en conjunto con el gobernador Vila Dosal para pavimentar todas las calles de la ciudad que no estaban cubiertas de asfalto y construir más de 75 kilómetros de ciclovía.

Ha desarrollado programas taquilleros como la puesta en circulación de seis calesas eléctricas para pasear a los turistas, un sistema de transporte gratuito en el centro de la ciudad y zonas aledañas con el “Circuito Aventura” y la “Ruta Aventura”, además del programa “En Bici”, que son las rentas de 300 bicicletas para rodar por toda la ciudad.

Barrera Concha es el gobernante de Mérida, ciudad que en 2020 fue considerada por la revista CEO World como la segunda urbe con mayor calidad de vida de todo el continente americano, solamente superada por la canadiense Quebec.

¿Qué tiene en contra?

Su ventaja también le pesa. La permanencia en el cargo, 9 años de presidente municipal y seis de ellos de forma consecutiva, pueden generar un desgaste de su imagen. Como se dice en el deporte: “lo difícil no es llegar, es mantenerse”.

En caso de alcanzar el Palacio de Gobierno de Yucatán, que se encuentra ubicado sobre la calle 61 de la blanca Mérida, Barrera Concha sumará 12 años consecutivos con los dos cargos más importantes de Yucatán, ecuación que puede llegar a 15 si se le suma su primer trienio municipal.

La mayor crisis que vivió el panista fue cuando se produjo la muerte del joven veracruzano José Eduardo Ravelo en 2021.

Horas antes de su fallecimiento, el joven estuvo en los separos de la policía municipal, donde se pudo apreciar en un video que estuvo expuesto a técnicas de inmovilización que normalmente utilizan los elementos de la policía para neutralizar a un sujeto en caso de que este represente una amenaza o no acate a la autoridad.

Barrera Concha defendió la inocencia de su policía en el caso, al argumentar que había que aclarar los actos que vivió Ravelo antes y después de su detención, ya que el joven salió caminando de la sede de la policía municipal, como evidenció otro video.

El caso fue llevado a juicio y los elementos de la policía de Mérida fueron declarados inocentes. Posteriormente, la Fiscalía General de la República respaldó la versión del Ayuntamiento meridano.

Liborio Vidal Aguilar, el hombre ‘fuerte’ del oriente

Liborio Vidal asegura que él será el candidato y que su lealtad obedece a la figura del gobernador Mauricio Vila. (Twitter)

Liborio Vidal fue diputado federal por Yucatán de 2015 a 2018 bajo la nomenclatura del PRI. Luego de las elecciones de ese año se acercó al gobernador Mauricio Vila Dosal para apoyarlo en su mandato que recién comenzaba.

Fue candidato para ocupar de nueva cuenta un curul en San Lázaro, pero tuvo que declinar al no cumplir los requisitos regulatorios para ser el candidato indígena de Acción Nacional.

Sin embargo, en los predios de la política yucateca, se comenta que gracias a su operación en el oriente de Yucatán, el PAN pudo ganar el distrito federal número uno, los locales y además de ello, las presidencias municipales de Tizimín y Valladolid, dos de las ciudades más pobladas y de mayor importancia en el oriente yucateco por las actividades turísticas y ganaderas que se desarrollan en ese sector.

Luego de 2021, al no ser diputado federal, le asignaron la Secretaría de Educación. Vidal Aguilar, con su pasado priísta, ha sido la persona encargada para atender a los sindicatos de los trabajadores de la educación que operan en el estado sin que se presenten contratiempos.

Aunque en Yucatán muchos dan como “un hecho”, la candidatura de Barrera Concha, Vidal Aguilar no esconde sus pretensiones de ser él, quien sea ‘ungido’ para ocupar esa encomienda. Recientemente, Mérida exhibe varios espectaculares en los que destaca el rostro del secretario de Educación.

Vidal Aguilar concedió una entrevista a un “influencer” de Yucatán, a quien le aseguró que él iba a ser el candidato y que su lealtad obedecía a la figura del gobernador Mauricio Vila.

Puntos negativos de Vidal Aguilar

Su pasado reciente en el PRI hace que no sea visto como una persona confiable por parte de la militancia panista. Su nombre ha estado involucrado en una posible alianza con Morena, pero por el momento sólo es un rumor; sin embargo, él señaló que “su lealtad es sólo con Mauricio Vila”.

Julian Zacarías Curi, el alcalde de Progreso

Julián Zacarías Curi es alcalde de Progreso hasta 2024. (Twitter)

No es el más destacado, pero el alcalde de Progreso, también pretende ser gobernador. A Julián Zacarías Curi en 2024 se le vencerá su segundo mandato en la ciudad costera.

En el tiempo que ha sido presidente municipal, Progreso tuvo una transformación drástica al convertirse en un puerto más turístico, que recibe de dos a tres cruceros por mes. La remodelación del malecón tradicional e internacional son dos de las obras de mayor impacto en el municipio.

A ello se le suma, la construcción del Museo del Meteorito, espacio que recoge la historia del aerolito que extinguió a los dinosaurios en la tierra hace más de 66 millones de años.

Sin embargo, todas estas obras y resultados son atribuibles a recursos del Gobierno del Estado y promovidas por el propio mandatario estatal Mauricio Vila Dosal. Está por verse qué tanto vinculan al alcalde progreseño con esa estrategia.

Puntos negativos

Su nombre ha quedado rezagado desde el inicio de la contienda para ser considerado como una opción seria para la gubernatura. Son pocas las obras en Progreso que la ciudadanía relaciona directamente con su gestión municipal.

Estos son los aspirantes de Morena para la batalla por Yucatán

Joaquín Díaz Mena, el delegado

Joaquín Díaz Mena es coordinador de los programas federales en Yucatán. (Twitter)

‘Huacho’, como se le conoce, quiere que la tercera sea la vencida. Ha sido dos veces candidato por la gubernatura de Yucatán (2012 y 2018) pero no ha logrado el objetivo. Con la particularidad de que en 2012 contendió bajo los colores de Acción Nacional y en 2018 con la nomenclatura de Morena.

Díaz Mena es coordinador de los programas federales en Yucatán, es decir, es uno de los “súper delegados”, que creó el presidente López Obrador en el inicio de su sexenio.

Ha sido el encargado de operar la repartición del dinero de la 4T en Yucatán, posición que lo coloca en ventaja con respecto a sus compañeros de Morena. Su pasado priísta y también panista ya está casi en el olvido por parte de los morenistas.

Al sumar casi seis años como militante del partido guinda, ‘Huacho’ ya ha sido aceptado como “uno más”, por los miembros radicales del partido.

Encuestas recientes, como una publicada por Massive Caller, colocan a Morena como el partido con mayor respaldo, pero el candidato con más fuerza sigue siendo el panista Renán Barrera Concha.

Incluso, Díaz Mena es la opción de Morena que es vista con menos rechazo por otros partidos, aunque el “súper delegado” no se ha acercado a ninguna otra organización, ni se ha visto en fotos con representantes de otros colores.

¿Puntos negativos?

Temas como la repartición de vacunas durante la pandemia de COVID 19 no fueron capitalizados por el exdiputado federal. Tampoco recibe apoyo visible de algunas de las ‘corcholatas’ federales que aspiran a la Presidencia.

Rogerio Castro Vázquez, secretario general del Infonavit

Rogerio Castro Vázquez es secretario General del Infonavit. (Twitter)

Si Joaquín Díaz Mena recibió uno de los mejores premios de consolación, Rogerio Castro Vázquez no se quedó atrás. Con López Obrador se convirtió en secretario General del Infonavit.

Rogerio Castro Vázquez iba a ser el candidato para la gubernatura de Yucatán en 2018, pero declinó para conceder esa posición a Joaquín Díaz, ‘Huacho’. Cinco años después, quiere recuperar lo que dejó atrás y ser la principal opción del partido del gobierno federal.

Puntos negativos

Aunque tiene un cargo importante con competencia en todo el país, su nombre no ha levantado en las encuestas.

Verónica Camino Farjat

Verónica Camino Farjat fue candidata de Morena en 2021 para la alcaldía de Mérida, Yucatán. (Twitter)

La senadora de Morena fue candidata del PRI en 2018. No obstante por los acuerdos, llegó a la Cámara Alta con los colores del Verde Ecologista y luego pasó a la bancada guinda.

Fue candidata de Morena en 2021 para la alcaldía de Mérida, cuando apenas había sido adoptada por el partido.

Se le vio cerca de Ricardo Monreal, externó simpatía con Claudia Sheinbaum y ahora ha manifestado abiertamente su apoyo por Adán Augusto López.

Sin embargo, tal como ella misma ha declarado, si la cuota de género de Morena para elegir a sus nueve candidatos para las gubernaturas que van a estar en juego en 2024, le tocaría una mujer a Yucatán y ella sería la principal aspirante. No obstante, la selección de género va de la mano con el índice de competitividad, este último indicador es definido por el resultado de las elecciones de 2018. En ese caso, Yucatán no es de alta competitividad para el partido guinda y no tendría la obligación de colocar a una mujer.

¿Y los aspirantes del PRI al Gobierno de Yucatán?

El experimentado Jorge Carlos Ramírez Marín

Jorge Carlos Ramírez Marín fue parte del gabinete de Enrique Peña Nieto y también ha sido presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

“Ya estoy cansado de tanto levantar la mano” ha dicho una y otra vez el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien aún conserva la nomenclatura del PRI, que recientemente sufrió otro duro golpe con la renuncia de legisladores, como parte de un nuevo movimiento conocido como “Congruencia por México”, encabezado por el senador y antiguo compañero de lucha de Ramírez Marín, Miguel Ángel Osorio Chong.

Ramírez Marín, uno de los hombres con historia en el tricolor, en la que destaca su paso por el gabinete de Enrique Peña Nieto y haber sido presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pareciera afrontar solo el derrumbe del partido.

Ya no tiene a Osorio Chong como aliado y en el PRI estatal, tampoco cuenta con apoyo al resultar electo como presidente del partido Gaspar Quintal Parra, una persona cercana al exgobernador, Rolando Zapata Bello.

No obstante, hay algo que juega en favor del senador: es el único priísta en Yucatán en la actualidad con el perfil de encabezar una candidatura para la gubernatura.

En paralelo, Ramírez Marín ha ido posicionando su nombre al abrir varios centros médicos con el nombre de “Wilma” y con el apellido “Marín”.

Puntos negativos

En la última elección que se llevó a cabo en Yucatán, Ramírez Marín compitió por la alcaldía de Mérida y fue superado por casi 20 puntos porcentuales por el actual alcalde Renán Barrera Concha (44 a 25). El PRI vive uno de sus peores momentos.

Además de ello, en el Congreso de Yucatán, la bancada del tricolor propuso la iniciativa de ley de “Gobierno de Coalición”, es decir que esta agrupación política sería una de las principales promotoras de una posible alianza. Actualmente, la dirigencia estatal del PRI pareciera estar mucho más cerca del PAN que de Morena.

¿Cuándo hay elecciones para gobernador en Yucatán?

Las elecciones 2024 serán federales y locales, toda vez que se elegirá al próximo presidente de la República, a los integrantes del Congreso de la Unión, así como la gubernatura en nueve entidades, incluido Yucatán.

La jornada electoral de 2024 se tiene planeada para llevarse a cabo el domingo 2 de junio próximo..

¿Qué se elige en 2024?

Los estados que elegirán a un nuevo gobernador en 2024 son:

Ciudad de México (habrá cambio en la Jefatura de Gobierno).

Chiapas.

Guanajuato.

Jalisco.

Morelos.

Puebla.

Tabasco.

Veracruz.

Yucatán.

También se elegirán a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, por esta razón también se consideran las elecciones más importantes.

Además, habrá renovación en los congresos locales en 31 estados, excepto en Coahuila debido a que esa elección se realizó el pasado domingo 4 de junio.

En cuanto a las elecciones municipales, éstas serán en 25 de los 32 estados donde habrá nuevos gobiernos municipales o alcaldías.