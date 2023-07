AMLO reacciona a suspensión de concierto de Francisco Céspedes: ‘No debe haber represalia’

Luego de las críticas que el cantante Francisco Céspedes hizo sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le deseó la muerte, el mandatario reaccionó durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, en donde afirmó que no está de acuerdo con que existieran represalias como la cancelación de su concierto en Guanajuato.

El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, aseguró que las declaraciones del intérprete extranjero son inaceptables, por lo que suspendió el show que ofrecería este 7 de julio en el teatro Ángela Peralta.

“Somos libres. No debe de haber represalia de ningún tipo, no debe de haber censura en el caso del cantante porque en un municipio de Guanajuato le suspendieron un contrato y argumentaron que me había insultado y que por eso le suspendieron su presentación. Yo no estoy de acuerdo con eso”, dijo AMLO.

Asimismo, afirmó que “si me halagaran podría ser motivo de preocupación”, por lo que defendió que se garantice la libertad plena tal como dicta un gobierno democrático. “El cantante Céspedes que, por cierto, debe de gozar de todos sus derechos en México y no debe de ser hostigado ni discriminado”.

A Francisco Céspedes le cancelaron uno de sus conciertos. (Foto: Instagram @franciscopanchocespedes)

¿Qué pasó entre Francisco Céspedes y AMLO?

Hace unos días se viralizó una entrevista de Francisco Céspedes en donde hablaba de la invitación que el político hizo en el marco del 15 de septiembre al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a quien Francisco calificó como un dictador.

“Por eso me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera un día”, fueron sus palabras. Una de las respuestas fue de la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, quien le dedicó un mensaje en sus redes:

“México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies (…) Ese ‘tipo’ fue elegido por los mexicanos y se le llama presidente”.