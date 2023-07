Raymix agradece a AMLO por incluir ‘Oye, Mujer’ en su playlist: ‘Ahí está mi canción’

“¡El presidente de la República recomendó mi música!”, explicó el artista conocido como Raymix en un clip en el que compartió el momento en el que Andrés Manuel López Obrador puso una de sus canciones en su conferencia mañanera.

A finales de junio, el presidente de México criticó las letras que tienen algunos de los corridos tumbados asegurando que ciertas canciones promueven comportamientos negativos. Es por ello que AMLO aseguró que compartirá “una selección de rolas buenas, buenas, buenas. Si quieren, sigan escuchando todo, prohibido prohibir, pero mucho ojo”.

Hasta el momento, la ‘playlist’ del mandatario se compone de canciones de diferentes tipos de agrupaciones nacionales. Estas son algunas de las ‘rolas’ que compartió el mandatario en sus conferencias mañaneras:

‘No se va’ de Grupo Frontera

‘Ya supérame’ de Grupo Firme

‘Te mereces un amor’ de Vivir Quintana

‘Frágil’ de Yahritza y Grupo Frontera

‘América’ de Los Tigres del Norte y Calle 13

‘Tenías que ser tú' de Silvana Estrada

Durante la conferencia matutina de este 5 de julio, el presidente recomendó el sencillo de ‘Oye mujer’ del músico Raymix.

El presidente de México recomendó una canción de Raymix. (Foto: Instagram / @raymixmusic)

¿Qué dijo Raymix de su canción en la mañanera?

“Vámonos con la cumbia para los jóvenes... desde el Estado de México”, explicó el presidente de México momentos antes de poner el sencillo de ‘Oye mujer’.

“Ahí está mi canción, ¡mira al presidente, está sonriendo!”, comentó al autor de aquel sencillo en un video que publicó sus redes sociales en el que reaccionó ante la recomendación musical que hizo Andrés Manuel López Obrador.

“¡Qué sorpresa! Muchísimas gracias presidente por la recomendación y efectivamente gente, gente, gente procuren ser más selectivos con lo que escuchan”, explicó el cantante, “no tiene nada bueno escuchar lo que hace alusión a la guerra, al narcotráfico, a las drogas, a la violencia... eso no es humanidad”.

Raymix hizo un llamado a sus “colegas músicos” para que se motiven a producir sencillos que no hagan alusión a la violencia. También aseguró que a veces las personas no escuchan cierto tipo de canciones si no contienen elementos de morbo.

“Es cierto, mucha música de la que escribimos, si no les ponemos cosas de este tipo o si no hacemos la música con cierto morbo, la gente no la escucha y pues no aún se pueden hacer bonitas melodías”, agregó Raymix.

Hoy el mismísimo Presidente @lopezobrador_ puso mi música en su conferencia!!!! GRACIAS de verdad!!!! 😭😭😭🥹 pic.twitter.com/4fddl0U5M1 — Raymix (@raymixmusic) July 5, 2023

¿Quién es Raymix?

Raymix, cuyo verdadero nombre es Edmundo Gómez Moreno, es un productor y compositor que se ha especializado dentro del género de las electrocumbias, una variante que combina dos géneros musicales.

Edmundo nació en 1991 y es originario del Estado de México, su carrera profesional en la industria de la música inició cuando tenía 17 años y lanzó su primer sencillo llamado ‘Feeling the City’.

Raymix es originario del Estado de México. (Foto: Instagram / @raymixmusic)

Antes de dedicarse por completo a la música, Raymix estudió ingeniería aeroespacial y tuvo la oportunidad de formar parte de un programa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, tras solo un año en la Nasa, el mexicano optó por perseguir su sueño en la electrocumbia. En 2014 lanzó uno de sus sencillos más populares, ‘Oye mujer’, y dos años después se fue de gira internacional por Estados Unidos.

Otras de sus canciones son ‘No pienso caer’, ‘No te voy a conquistar’, ‘Llámame’, entre otras. En la actualidad, Raymix continúa dedicándose al mundo de la música.