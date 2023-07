Muerte de Aitiana: La trágica historia de la menor que murió en un accidente en elevador del IMSS

El Instituto Mexicano el Seguro Social (IMSS) comenzó con el pie izquierdo la semana, debido al accidente en elevador donde perdió la vida Atiana, una menor de edad que ingresó al Hospital de Zona número 18 de Playa del Carmen, para ser atendida por dengue el domingo 9 de julio.

Tras los hechos, el IMSS informó que demandaría a la empresa responsable de dar mantenimiento a los elevadores de sus hospitales. Además, se dio a conocer que ya se había reportado una falla el mismo día.

El miércoles 12 de julio, Zóe Robledo, director del IMSS, informó sobre los contratos que se tienen con las empresas de donde se compraron los elevadores.

¿Cómo fue el accidente en el elevador donde perdió la vida Aitiana?

La tragedia ocurrió cuando la menor era trasladada en una camilla que no fue asegurada correctamente, ya que no entró completamente en el ascensor, provocando que, al accionar el botón para subir, aplastara a la menor provocándole la muerte.

De acuerdo con Renán Quintal, corresponsal de El Financiero, personal de seguridad privada y los mismos trabajadores del hospital trataron de ocultar los hechos, ya que “nunca realizaron ninguna llamada de auxilio al número de emergencia 911″.

La fiscalía general de Quintana Roo informó que abrió una carpeta de investigación tras la muerte de Aitana en un elevador de la clínica del IMSS del municipio de Solidaridad.

Además, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo informó que inició la queja de oficio VA/SOL/172/07/2023, que hará llegar a su homóloga nacional, por el caso de la menor de edad que falleció en el interior de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Playa del Carmen, por tratarse de hechos que involucran a autoridades de nivel federal.

Sobre el estado de los elevadores del IMSS

“Es importante afirmar que previo al accidente, se reportó la falla del elevador a las 13:10 horas. Se hizo conocimiento de la empresa encargada del mantenimiento. Aproximadamente a las 16:00 horas, se presentó el técnico designado por SITRAVEN para la realización de las actividades correspondientes a diagnóstico y mantenimiento colectivo”, dijo Enrique Leobardo Ureña, delegado del instituto en Quintana Roo.

El doctor explicó que los técnicos que trabajaban en el elevador se retiraron a las 17:10 horas sin dejar ninguna barrera o advertencia en el elevador para que este no fuera usado.

“Posterior a los eventos de la noche, el hospital dio aviso a las autoridades competentes para que las sanciones correspondientes se lleven a cabo”, agregó Ureña.

¿Qué acciones ha emprendido el IMSS luego del accidente en el evelador?

La autoridad de salud explicó que ha separado de sus cargos a funcionarios que están encargados del mantenimiento del Hospital General de Zona No. 18 del municipio, esto mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Además, se ha presentado una denuncia penal “por parte del Jurídico de nivel central del IMSS en contra de la empresa del mantenimiento de los elevadores (SITRAVEM S.A. de C.V.)” y personas que resulten responsables”, señala un comunicado.

El camillero que trasladaba a la niña -y que ahora está a disposición de las autoridades- contó cómo intentó rescatar a la menor.

En un video, esposado a una cama, el camillero -identificado como Víctor- explicó que cuando ocurrió el accidente él se quedó encerrado con Aitana, a quien intentó salvar.

“A mí no me importa hoy aceptar una culpa que no es mía porque también fui víctima, porque también quedé encerrado (...) salí por un pinche agujero y todavía yo intenté rescatar a la bebé, y lo intenté hacer porque al final de cuentas todos somos padres”, dijo.

Más tarde, la Fiscalía General de Quintana Roo, resolvió la situación jurídica de Víctor. “Se resolvió la situación jurídica de Víctor “F”, camillero que trasladaba a la niña dentro del nosocomio, a quien se dejó en libertad por considerar que en los hechos que se investigan, hasta este momento, no le resulta responsabilidad penal”, señala el documento.

El cuerpo de la menor Aitana llegó este miércoles al municipio de Tinum, ubicado a poco más de 28 kilómetros de Valladolid.

Se dio a conocer que los familiares y amigos acompañaron al cortejo fúnebre que salió de Playa del Carmen, Quintana Roo, poco antes de las 12 de la noche del martes, hasta este poblado, en donde descansarán los restos de la menor, luego de ser velada.

¿Qué dice la NOM sobre medidas de seguridad de elevadores?

La norma oficial mexicana NOM-053-SCFI-2000 para elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga, data del 2001.

Se detalla que el elevador debe dejar de funcionar si ocurre una de las siguientes fallas: ausencia de tensión en las líneas de potencia, rotura de un conductor en circuitos de potencia y seguridad y falla móvil de un contactor o de un relevador en circuito de potencia.

Añade que es responsabilidad del contratista que realice la instalación y puesta en operación del equipo el cumplimiento de la normativa y de los estándares de seguridad establecidos.

Detalla que no aplica a los elevadores conocidos como unifamiliares, montabultos, radiales, hidráulicos, paternoster, elevadores de piñón y cremallera, de accionamiento por tornillo, ascensores de minas y elevadores de uso en escenarios de teatro.

Con información de Renán Quintal.