Nuevo ‘Titanic’ llegará a México: Crucero más grande del mundo tendrá dos paradas en Quintana Roo

El gobierno de Quintana Roo anunció en días recientes que el crucero más grande del mundo, conocido como Icon of the Seas, incluyó en sus puertos de atraque a Cozumel y Costa Maya para su lanzamiento a inicios de 2024.

Mara Lezama, gobernadora de la entidad, dijo que el desarrollo turístico de la entidad permitirá que el paso del crucero, perteneciente a Royal Caribbean International, contribuya a una mayor derrama y crecimiento económico no solo para las empresas, sino para los habitantes de Quintana Roo, esto debido al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, que pretende que el éxito y prosperidad sea compartido entre las compañías turísticas y la ciudadanía.

Esta no es la primera ocasión que el gobierno de Quintana Roo y Royal Caribbean International colaboran para traer cruceros a las costas mexicanas, ya que en marzo del año pasado circuló por Cozumel el Wonder of the Seas, que en ese entonces era el más grande del mundo.

Icon of the Seas saldrá desde Miami, Florida, en Estados Unidos. Si bien sus rutas serán variadas e incluirán ciertas islas del Caribe, habrán paquetes que incluyan visitas a las playas mexicanas ubicadas en Quintana Roo.

Otra de las ventajas que destacó la empresa y el gobierno de Quintana Roo es que el crucero Icon Of The Seas usa tecnología de pila de combustible y se impulsa mediante gas natural licuado; sin embargo, con el objetivo de contaminar lo menos posible utiliza energía alternativa como celdas de combustible para producir electricidad y agua dulce.

¿Cuánto cuesta entrar al crucero Icon Of The Seas?

En la página web de Royal Caribbean International ya se encuentran disponibles los paquetes para ser de las primeras personas en entrar al crucero más grande del mundo.

Por el momento, los únicos paquetes disponibles son de siete noches y los meses disponibles son febrero, septiembre y noviembre del próximo año a precios que van de los 32 mil 421 a los 46 mil 100 pesos por persona de manera inicial, llegando hasta los 83 mil pesos según el tipo de habitación y amenidades que requieras.

