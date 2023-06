Alcaldes de Nuevo León llevan reclamo contra Samuel García al Congreso de la Unión

Ante la falta de respuesta y cerrazón que mantiene el Gobierno del Estado para cumplir con la entrega de recursos a las ciudades, los alcaldes de Pacto Nuevo León elevaron su reclamo desde el Congreso de la Unión al denunciar la falta del Gobernador Samuel García con los acuerdos y leyes hacendarias.

Acompañado de legisladores federales del PAN y el PRI, el Alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo Martínez, señaló durante la rueda de prensa en el Patio de Federalismo 1 del Congreso de la Unión, que el Gobernador Samuel García Sepúlveda, no solo está incumplimiendo la ley, sino que se ha convertido en un dictador que atenta en contra de los ciudadanos con la precaria calidad de sus servicios públicos.

“Tenemos un Dictador, que desde el año pasado embargó a municipios que no son de MC con causales improcedentes e ilegales, que bloqueó el servicio del organismo estatal de confinamiento de basura ya en varias ocasiones, que los pocos servicios de transporte que hay los concentra en los Municipios de su partido, que solicitó un mejor trato fiscal de la Federación al Estado y bloqueó el mejor trato del Estado a sus Municipios. Un Dictador que una Ley de Presupuesto de este año, no quiere cumplirla a los Alcaldes que no somos de su partido, a pesar que fue su propuesta”, aseguró Carillo Martínez.

Por su parte Cesar Garza Villarreal, presidente municipal de Apodaca, señaló que hoy acuden a denunciar al gobernador emenecista, quien está en la misma ciudad presentando un libro, situación determinó como “irónica”.

“Nuevo León, está sumergida en una crisis política por tres hechos puntuales que venimos a denunciar; El gobernador de Nuevo León, se ha encargado de hacer de nuestro estado un lugar donde no hay estado de derecho… Además, los municipios de NL dejamos de recibir los fondos publicados en la Ley de Egresos, discretamente el gobernador entrega los fondos al alcalde que renuncia a su instancia política y se entregue a Movimiento Ciudadano. Hay una clara persecución política”, declaró Cesar Garza.

Además, señalaron que actualmente han sido acorralados y perseguidos por Samuel García, no sólo a través de mensajes, sino limitando servicios que afectan a la población, como ocurrió hace unos días en el Municipio de Guadalupe que lidera Cristina Díaz Salazar, brindando el apoyo sólo con quienes ceden a cambiarse a su partido como se demostró hace unas semanas con la alcaldesa de Allende.

Mientras que la Diputada Federal, Carolina Viggano, quien lideró la rueda de prensa, agregó que los actos del gobernador neolonés son porque “MC, le está haciendo el trabajo sucio a Morena”.

Durante la rueda de prensa también estuvieron presentes los alcaldes David de la Peña Marroquín de Santiago, Francisco Héctor Treviño Cantú de Juárez, Ignacio Castelllanos Amaya de Agualeguas, Rafael Rene González Martínez de Higueras, Edgar Cantú Fernández de General Bravo, Mayra Abrego Montemayor Alcaldesa de Doctor González, el tesorero de Galeana y los Diputados panistas José Filiberto Flores, Román Sifuentes y Gerardo Peña.