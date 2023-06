Faustino Javier Estrada, líder del PVEM en Morelos, es atacado a balazos; su pronóstico es reservado

Alrededor de las 11:04 horas el exdiputado Faustino Javier Estrada González fue víctima de un ataque directo a balazos sobre la avenida Paseo del Conquistador en Cuernavaca, Morelos, en el lugar se encontraron dos casquillos 9 milímetros, el político recibió tres balazos uno en la cabeza, otro en el tórax y uno en la mano.

Las primeras investigaciones refieren que dos personas a bordo de una motocicleta color blanca le dispararon cuando se encontraba enfrente de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sin que los escoltas pudieran repeler la agresión.

”Venimos de la zona del lugar de los hechos, les puedo confirmar que encontramos dos indicios balísticos 9 milímetros, lo que tenemos confirmado es que se trata de un ataque directo, no es un asalto, no es un robo con violencia, no iban por los vehículos, ni por las pertenencias de las víctimas, en este momento se están recabando los indicios en tiempo real”, explicó el fiscal general, Uriel Carmona Gándara quien arribó al lugar del atentado.

El político exdirigente del Partido Verde Ecologista fue trasladado al Hospital José G. Partes y fue enviado al área de terapia intensiva donde se reporta con pronóstico reservado, mientras que al lugar llegó el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas y el fiscal, así como algunos miembros de la política local.

La Fiscalía del Estado agregó que investigarán también al personal de seguridad cercano a Estrada González ya que no respondieron la agresión, pues la víctima ya contaba con escoltas asignadas por una serie de amenazas que recibió mientras fue diputado en la 53 legislatura.

No obstante, detalló qué hay una persona señalada por el propio Javier Estrada con el que mantuvo una confrontación directa mientras fue legislador, por tanto, será la primera persona a la que se solicitará rendir su declaración.

Asimismo, detalló que solicitarán el apoyo de las cámaras de videovigilancia de la zona así como de los establecimientos cercanos.

Se desplegó un operativo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, así como el helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad y Guardia Nacional.

El gobierno del estado manifestó su condena al ataque que sufrió el político Javier Estrada, así como también el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco lamentó el suceso.