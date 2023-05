Ricardo Mejía se ‘planta’ para elección en Coahuila: ‘Solo muerto me bajan de la candidatura’

Ricardo Mejía aseguró este martes que se mantendrá en la pelea por la gubernatura de Coahuila después de que el Partido del Trabajo anunció su respaldo a su rival Armando Guadiana.

“Yo se los he dicho a varias personas, lo he dicho públicamente: solo muerto me bajan de la candidatura y hoy lo ratifico”, dijo en conferencia de prensa desde Saltillo.

Mejía subrayó que a pesar de la decisión del PT, su nombre e imagen seguirán apareciendo en las boletas de las elecciones.

“Afortunadamente, dentro de las cosas buenas que tiene el sistema electoral, son los derechos político-electorales. Cuando un candidato ha sido registrado y validado por el órgano electoral, nada ni nadie puede quitarle la candidatura”, aseveró.

El candidato a la gubernatura de Coahuila añadió que su cierre de campaña será el miércoles 31 de mayo en la región de La Laguna.

“‘El Tigre’ sigue firme, vamos a ir a las elecciones el próximo 4 de junio (...) ‘El Tigre ruge’ con fuerza, hoy podemos ganar la elección”, dijo.

Mejía acusa a Delgado de ‘extorsionar’ al PT

Más temprano, la dirigencia del Partido del Trabajo informó que respaldarán la candidatura de Guadiana, abanderado de Morena, para promover la continuidad del trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En referencia a la elección que habrá de desarrollarse el próximo 4 de junio, la dirección nacional acordó ir en unidad y así garantizar la consolidación de la Cuarta Transformación”, declaró Benjamín Robles, diputado federal del PT.

Sobre esto, Mejía exculpó a Alberto Anaya, líder del PT, y a la dirigencia de esa formación al asegurar que son objeto de una presión promovida por Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.

“Yo veo que ellos son víctimas de una extorsión política para querer someter a los coahuilenses como ‘conejillos de indias’ de la disputa sucesoria de 2024″, señaló.