Muerte de niño en DIF Fabriles de NL: Diputadas del PRI y PAN exigen esclarecer el caso

Diputadas del PRI y PAN exigieron llegar “al fondo de la investigación” por la muerte de un menor en el albergue Fabriles, ubicado en Monterrey, Nuevo León.

Las legisladoras locales priistas, Jessica Martínez y Lorena de la Garza, y sus homologas panistas, Lilia Olivares, Nancy Olguín, así como las diputadas federales del PAN, Annia Gómez y Mariana Mancillas, pidieron aclarar el caso luego de que el extitular del DIF, Miguel Ángel Sánchez, y dos exfuncionarios fueron acusados por la Fiscalía.

A través de un escrito que presentaron en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, las diputadas locales y federales del PRI y PAN exhortaron a las personas que tengan información colaboren en la indagatoria.

Jessica Martínez, quien es Presidenta de la Comisión Especial para Investigar los Casos de Maltrato en el DIF Fabriles, explicó que se está hablando de un presunto homicidio, pero esta información es una versión contraria a las autoridades.

“Se trató de hablar de una muerte natural, lo cual queda descartado, tenemos que esperar de todas formas que concluya la investigación y ver cuántas personas son responsables, sabemos que hasta ahorita hay 3 nombres que continúan en investigación”, apuntó.

Al respecto, la legisladora priisita Lorena de la Garza dijo que el DIF se ha dedicado a negar las acciones negativas que se han presentado.

“Un año después tenemos que seguir hablando de este tema porque ese niño no ha podido tener justicia y su familia tampoco, es un niño que fue revictimizado y es un niño que estaba bajo la tutela del estado y eso no lo podemos perder de vista, porque era un niño que debieron de haber protegido, no que debieron haber matado a golpes”, manifestó.

La diputada panista, Nancy Olguín, hizo un llamado al gobernador al recordar que está encargado de velar por las niñas, niños y adolescentes en el estado, mismos a los que tiene que garantizarle su integridad física y mental.

La panista Lilia Olivares comentó que el documento entregado integra la solicitud al Poder Ejecutivo, ante la necesidad de direccionar más presupuesto a fin de prevenir futuros incidentes al interior del DIF

“Dentro de la visita de DIF que realizamos, justo cuestionamos que nos hacía falta en Nuevo León para que los niños no fueran enviados a otros estados, lo cual nos respondió la titular de Amar a Nuevo León que, “nos faltaba presupuesto”, entonces vamos a trabajar y es una de las propuestas que fueron entregada”, aseveró Olivares.

“Recordemos que el gobernador es quien envía a nosotros un presupuesto y nunca lo han planteado, nunca ha habido una solicitud por parte de ellos para poder integrarlo, y si tanto nos urge porque no lo contemplan”, agregó.

Jessica Martínez exhortó al ahora titular del partido Movimiento Ciudadano de Nuevo León a que aún y con un amparo a su favor colabore con las autoridades a fin de dar justicia al menor.

“Se le hace el llamado a que si tiene 5 pesos de vergüenza colaboré con la investigación desconozco si tiene información, pero creo que, si tiene tantita vergüenza, no mucha, pueda colaborar en este tema”, enfatizó la diputada.