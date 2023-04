Mujer abandona a sus hijos en DIF de Guadalajara; familiares piden custodia de los menores

La mujer que abandonó a sus hijos en las instalaciones municipales del DIF en la colonia El Sáuz de Guadalajara, no presenta cáncer terminal, sino que padece de sus facultades mentales.

Los niños fueron reclamados por su abuela paterna, y una tía, quienes declararon ante un agente ministerial e iniciaron el trámite para solicitar la custodia de los niños.

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, señala que la abuela de los menores pidió la custodia, pero se revisará si cuenta con capacidades para el cuidado de los chicos, “para saber cuál es la realidad de todo el entorno familiar.

Los niños en edades de dos y seis años se encuentran a resguardo del DIF Municipal y continúa la búsqueda de la madre para darle apoyo psicológico. Al momento no se ha concluido el proceso para confirmar el parentesco familiar de la abuela.

Niños están bajo resguardo del DIF

El caso se turnó también al DIF Tlaquepaque, debido a que la familia radica en ese municipio, afirmó Sandra Paola Trelles Rivas, delegada de la procuraduría de protección a Niños, Niñas, y Adolescentes, quien refiere que se pretende que los menores vuelvan con sus familiares, siempre y cuando existan condiciones adecuadas para su salud y seguridad, “esta procuraduría llevaría a cabo entrevistas y valoraciones con los familiares de los pequeños para evaluar si es posible que se puedan quedar con la abuela materna”.

La mujer dejó a sus hijos con una carta en la que asentó que padece cáncer y por ello no podía cuidarlos, y justificó el abandono en su desesperación, es así que se deben agotar las indagatorias, expuso el el Secretario del Sistema de Asistencia Social del estado, Alberto Esquer Gutiérrez, “estamos en las investigaciones, se le dio parte inmediatamente a la Fiscalía del estado para poder integrar la averiguación, no quisiera dar información que no tengo ahorita por parte de la Fiscalía; lo que sí puedo decir con mucha claridad sobre el resguardo de los menores, están en buenas manos, están están bien atendidos”.

De acuerdo con el Artículo 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el sistema del DIF tiene la obligación de otorgar medidas especiales de protección a las personas que respalda el código que se encuentren en el desamparo familiar.