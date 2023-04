A salvo, niña de 4 años que caminaba sola en Guadalajara; padre no había notado su ausencia

Elementos de la Policía de Guadalajara rescataron a una niña de 4 años que caminaba sola por las calles de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron en la calle Perú, al cruce con Miguel López de Legaspi, en la colonia Jardines de la Cruz, donde un enfermero que bajaba de un camión de transporte público la encontró y llamó a los agentes policiales.

El comandante José Navarro, de la Comisaría de Guadalajara, detalló que: “El enfermero se dirigía a su trabajo en la clínica 34, a unas cuadras de aquí. Activamos un protocolo de revisión en el el punto y se nos refiere que es vecina de aquí cerca; fuimos y le tocamos en su domicilio, donde el morador resultó que era el papá y que la niña había salido de la casa”.

Se requirió la presencia de personal de la Cruz Verde y los paramédicos revisaron a la pequeña que estaba en perfectas condiciones y sin alguna lesión, además de que no presentaba antecedentes de maltrato.

“El estado de salud de la menor es excelente, no hay datos de deshidratación ni desnutrición, todos sus signos vitales están estables”, dijo el paramédico Gabriel Agrás.

El padre de la menor aclaró que llegó cansado de trabajar y no se percató de que su hija abrió la puerta de la casa y salió de la misma: “no me di cuenta y ahorita que me despertaron, ya noté que no estaba, y ahorita que llegaron los policías y me comentaron que si era mi hija, les dije que sí, que estábamos dormidos”.

La menor fue entregada a un agente del Ministerio Público, adscrito a Ciudad Niñez, que se encarga de los temas legales y se abrió una carpeta de investigación. La niña podría ser entregada a sus padres durante la tarde de este jueves 13 de abril.