Alfonso Durazo ‘levanta la mano’ por Sheinbaum para 2024: ‘Compartimos el mismo compromiso’

Desde hace unos meses, los candidatos de Morena a la presidencia de México se vuelcan en giras territoriales, arropados por políticos de izquierda. Dicho contacto se ha convertido en una manera de medir los apoyos internos.

En esta ocasión, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum fue respaldada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien durante la gira de la política en el estado se tomó fotografías y compartió mensajes en redes sociales:

‘Nuestro movimiento cuenta con mujeres de lucha, que llevan los principios de la Cuarta Transformación en su actuar, para lograr el gobierno que todas y todos anhelamos. ¡Gracias @Claudiashein por ser parte de la transformación de nuestro México!’, escribió en Twitter.

El mandatario estatal también aseguró que comparte el mismo compromiso con Sheinbaum: ‘transformar de fondo nuestro país’.

Durazo no es el único morenista que ha mostrado su favoritismo por la ‘corcholata’ de Morena. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores ha reiterado en distintas ocasiones que Sheinbaum es la mejor elección para 2024. Además de palabras a favor de la funcionaria, Sansores se ha centrado en descalificar a los otros aspirantes de Morena a las elecciones presidenciales, como el senador Ricardo Monreal.

Sheinbaum visita Oaxaca

“Nadie puede parar los sueños del pueblo de México; nadie puede parar los sueños de una mujer mexicana”, expresó Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita al estado de Oaxaca, para compartir en Juchitán y Huatulco las acciones con las que ha consolidado a la capital del país como una ciudad de derechos, incluyente, a la vanguardia y con proyección internacional. La jefa de gobierno de la Ciudad de México generó el interés de más de 40 mil personas que acudieron a sus actividades.

En medio de un ambiente de júbilo por la presencia de Sheinbaum que cimbró dicho recinto deportivo, Salomón Jara dirigió un sentido mensaje a la invitada: “el pueblo no se equivoca y no se equivocó en la Ciudad de México al elegirla a usted. Tengo la plena seguridad que no se van a equivocar en esta ocasión en todo el país, aquí en Oaxaca y en toda la región”.