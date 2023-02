Humberto Moreira responde a presunto apoyo a García Luna: ‘No he cometido actos ilícitos’

Como “exculpatorias” calificó el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, a la declaración hecha por el ex tesorero de su administración Javier Villarreal Hernández, en la audiencia que la justicia norteamericana mantiene contra el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.

”La declaración prestada por el Sr. Héctor Javier Villarreal, al encontrarse este imputado en un procedimiento en San Antonio, tiene una naturaleza claramente exculpatoria, no refleja la realidad, carece de soporte probatorio alguno y está motivada con el único objeto de obtener un beneficio penitenciario a la pena a la que se enfrenta de privación de libertad de 20 años; una responsabilidad civil de 66 millones de la justicia mexicana con la concesión de un asilo en los Estados Unidos de América”, redactó el también ex líder nacional del Partido Revolucionario Institucional en una carta dirigida al diario local VANGUARDIA.

El ex tesorero de la administración estatal de Humberto Moreira, Javier Villarreal compareció en la Corte de Nueva York y acusó una probable red de lavado de dinero en la que estarían involucrados recursos de Coahuila, así como la probable intermediación del exgobernador Antel diario El universal para que Genaro García Luna recibiera una cobertura positiva.

”Lamento observar un relato tan disparatado por parte de un delincuente, el Sr. Héctor Javier Villarreal el cual, en sede judicial y bajo juramento, con facultades legalmente delegadas en los cargos que se le encomendaron, como Secretario De finanzas del gobierno de Coahuila, admitiendo, entre otros delitos, el cobro de comisiones por valor de 2.5 millones, sustracción de servidor, falsificación de facturas, etc.”.

Humberto Moreira resaltó las discrepancias que mantuvo durante su sexenio con el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). “…por lo que se hace del todo impensable que sostuviera una relación cercana con su principal colaborador, el Sr. García Luna”.

Agregó que se negó a colaborar con la Secretaría de Seguridad federal y prefirió buscar el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

”El Sr. Javier Villarreal ha cometido perjurio en la corte. Lleva años burlándose de las autoridades estadounidenses. Humberto moreira no ha cometido actos ilícitos alguno ni se ha soportado, en diferentes jurisdicciones, investigación alguna sobre mi actuación mientras mantenía puesto de responsabilidad política”, concluye la carta.

Hasta octubre del 2016, el Departamento del Tesoro estadounidense aseguró a Javier Villarreal Hernández y otros colaboradores de la administración de Humberto Moreira, como el ex gobernador interino Jorge Torres y el empresario Rolando González Treviño, 33.2 millones de dólares presumiblemente del erario coahuilense.