Captura de Ovidio Guzmán: Más de 100 escuelas en Sinaloa sin clases por temor a más violencia

Los padres de familia han decidido no llevar a clases a sus hijos, ante el temor de más acciones militares en Sinaloa.

Culiacán, Sin., 10 enero de 2023.- Un centenar de escuelas de educación básica de la sierra de Culiacán, Badiraguato, Escuinapa y Rosario, en Sinaloa aún no regresan a clases por temor tras la violencia que generó la detención de Ovidio Guzmán, informó la secretaría de Educación Pública y Cultura del estado (SEPyC), Graciela Domínguez Nava.

Las clases se reanudaron ayer lunes, pero hoy todavía hay 101 escuelas que no se normalizan y lo están haciendo de manera virtual, con protocolos de seguridad.

Los maestros instruyen a los niños la forma de resguardarse, en caso de algún hecho que altere el orden escolar.

La funcionaria indicó que se están revisando los planteles de la población de Jesús María para conocer si hubo algún daño en la infraestructura el jueves 5 de enero durante el operativo en que se detuvo al capo Ovidio Guzmán.

No se han encontrado daños, pero las clases en esa población no se han normalizado, primero, porque no había energía eléctrica y después porque hay familias que prefieren resguardarse ante el temor de que continúen acciones militares en la comunidad.

En cuanto a las escuelas que no han reanudado clases, se ubican en la zona rural de Badiraguato, Culiacán (sólo ausentismo parcial), en Escuinapa y Rosario.

Se han enviado recomendaciones a los maestros para recuperar la confianza en los padres de familia para que manden a los niños a la escuela, mientras que la secretaría de Salud ha dispuesto personal médico para atender a los infantes que requieran atención psicológica.

En Sinaloa hay 6 mil 045 planteles educativos de educación básica, desde preescolar hasta secundaria. Sólo 101 escuelas no han normalizado las clases después del regreso del periodo vacacional de fin de año.

La ciudad de Culiacán tiene registradas mil 643 escuelas, y sólo una del medio rural es la que no ha normalizado sus clases, porque está en la zona rural.

Las 756 oficinas administrativas de la SEPyC trabajan con normalidad, finalizó la funcionaria estatal.