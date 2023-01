Pobladores de Culiacán denuncian daños colaterales durante captura de Ovidio Guzmán

CULIACÁN, Sinaloa.- Más de 120 denuncias ha recibido la Fiscalía General del Estado de Sinaloa de civiles que sufrieron el despojo e incendio de sus automóviles en Culiacán, durante los hechos del jueves 5 de enero, en la reacción del crimen organizado que trataba de evitar la captura de su líder delincuencial Ovidio Guzmán López, también conocido como ‘El Ratón’.

La Fiscalía informó que se han reportado al menos 250 unidades vehiculares despojadas e incendiadas en la ciudad y poblados circunvecinos, incluyendo la comunidad de Jesús María.

Hasta este lunes se han presentado 120 denuncias formales de esos despojos y se ha acordado con el gobierno del Estado de Sinaloa, buscar una forma de apoyar a los propietarios para adquirir un vehículo.

No se cuenta con algún fondo económico del Gobierno, pero se buscará que aquellos propietarios que no cuenten con el seguro de su vehículos, se les apoye con algún crédito o una suma modesta para adquirir un nuevo automóvil.

Por su parte, el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, informó que se ha dispuesto un programa de atención psicológica para la población de Culiacán, Badiraguato y Navolato porque han reportado que hay estrés, angustia y hasta depresión, principalmente en la población infantil, pro los sucesos ocurridos el jueves pasado.

Respecto al niño que resultó herido, aún se encuentra en terapia intensiva, se trata de un menor de 10 años que recibió un balazo en el estómago cuando se encontraba en su domicilio en la comunidad de Mojolo, adyacente a Jesus María.

En tanto, la Fiscalía informó que se han entregado 16 cuerpos de civiles que fueron llevados al Servicio Médico Forense y fueron recogidos en diferentes lugares de Jesus María. Los familiares comprobaron el parentesco y les fueron entregados. En el forense se recibieron 19 cadáveres.

Manifestación Jesús María por abusos durante operativo contra Ovidio Guzmán

Un grupo de vecinos de la sindicatura de Jesús María, en Culiacán se manifestaron en el patio central del Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, señala el medio agencia 24mm, especializado en fotografía.

Los pobladores denunciaron abusos por parte de elementos del Ejército. Se quejaron de haber sido incomunicados por tres días, ya que las fuerzas de seguridad no les permitían salir del pueblo y tampoco dejaban ingresar a sus familiares, quienes no sabían nada de ellos, pues no había energía eléctrica, ni señal de teléfono.

¿Dónde está Jesús María, el poblado donde capturaron a Ovidio Guzmán?

En Jesús María, sindicato de Culiacán, Sinaloa, fue recapturado este 5 de enero, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, quien por primera vez fue detenido y posteriormente liberado, el 17 de octubre de 2019.

La zona, limitada al norte por Badiraguato y al sur por la alcaldía central, está lejos del lujo de las playas de Mazatlán. Imagenes expuestas en internet lo muestran como un sitio polvoriento, con un par de casas, casi lejano de las comodidades que pueda tener un capo de alto rango.

Según información oficial del Ayuntamiento de Culiacán, los pobladores de Jesús María se dedican a la pesca de bagre, mojarra y tilapia. Además que en apoyo a la acuicultura existe en esta obra hidráulica, un centro para la producción de 21 millones de unidades de crías de tilapia y bagre para su comercialización y siembra.