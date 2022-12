Líder del CJNG entrega juguetes en su barrio natal de Guadalajara

Presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) regalaron juguetes con motivo de la Navidad, en el barrio de El Retiro.

Circulan videos en redes sociales en los que se muestran al menos cuatro camionetas tipo pick up con adornos navideños y luces, transitando por el cruce de Agustín Rivera y General Eulogio Parra, donde repartieron juguetes.

La colonia es donde vivió su niñez y adolescencia Ricardo Ruíz Velazco, a quien apodan ‘El Tripa’ o el ‘RR’, quien habría encargado el reparto de regalos según se escucha en una de las grabaciones viralizadas, “pura gente del ‘RR’… ¿no que no da nada? a ver por qué el Gobierno no hace lo mismo… si lo quieren o no lo quieren”.

El sitio donde se hicieron los regalos se ubica entre los Hospitales Civiles y la Comisaría municipal, que antes fue la sede de la Policía de Guadalajara.

En los videos se escuchan corridos a Nemesio Oseguera Cervantes, mientras una multitud de personas rodea la caravana las camionetas, todas con las placas cubiertas.

Con desfile navideño, delincuentes del CJNG repartió regalos y juguetes a familias en calles de Jalisco



Video 🔗 https://t.co/KEI90L7uTT — Anonymous México (@_AnonymousMx) December 24, 2022

¿Quién es el ‘RR’?

El ‘RR’ es uno de los líderes con mayor poder en el CJNG, él encabezó la ‘cumbre’ de cabecillas del grupo delictivo, registrada el 9 de agosto en Ixtlahuacán del Río, reunión que ocasionó narcobloqueos y otros actos violentos en Guanajuato y Jalisco, como una reacción ante el operativo militar que irrumpió en el cónclave delictivo.

El ‘RR” no fue detenido en ese operativo de Ixtlahuacán del Río; el líder delincuencial tuvo acciones inicialmente a Michoacán y, posteriormente se expandió Guanajuato y Zacatecas.

En expedientes judiciales se indica que trabaja bajo el mando de Juan Carlos Valencia González, ‘El 03′, hijastro de Nemesio Oseguera el ‘Mencho’.

También es considerado ‘Youtuber’ del CJNG, pues se le atribuyen los videos propagandísticos del grupo delincuencial, difundidos en redes sociales, con los que la organización criminal presume su poder armado.

Ruíz Velazco fue detenido en Aguascalientes en un operativo de la Policía Estatal, a finales del año pasado, y alguna horas después de su aprehensión fue liberado.

El ‘RR’ comandó parte de los cuerpos de élite dedicados a enfrentar a organizaciones delictivas rivales como La Familia Michoacana.

En marzo de 2013, también se le relacionó con el asesinato de José de Jesús Gallegos Álvarez, quien ocupó el cargo de secretario de Turismo de Jalisco, existe la versión de que el homicidio fue ordenado por Nemesio Oseguera debido a que el funcionario lavó dinero para Los Caballeros Templarios.

Otro de los asesinatos atribuidos al ‘Tripa’ es el de Daysi Ferrer, una modelo venezolana, cuyo cuerpo fue localizado en un canal de aguas residuales en diciembre de 2012. Cuenta con al menos nueve órdenes de aprehensión por diferentes ilícitos.

Otros desfiles de ‘apoyo’ del CJNG

Otros casos en los que el grupo delictivo entregó ‘apoyos’ fue el reparto de despensas en abril de 2020, durante la contingencia por COVID-19, en el Centro Cultural El Refugio, en Zapopan.

En diciembre de ese mismo año circularon otros videos en los que se ve que el grupo delictivo entregó dulces y juguetes a niñas y niños de las comunidades de Cuautitlán de García Barragán.

Al siguiente Día del Niño, el 30 de abril de 2021, integrantes del cartel regresaron y entregaron juguetes a niñas y niños en la comunidad de Ayutitlán, del mismo municipio.

Posteriormente, en mayo de 2021, el cártel Jalisco entregó despensas y electrodomésticos, por el Día de las Madres, en el municipio de Tototlán, en la zona Altos del estado.