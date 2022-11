‘Corre mamá, que no te agarren’: Hallan a niño que se perdió al huir de la patrulla fronteriza

Un menor guatemalteco de siete años, que se extravió mientras huía de la policía fronteriza, fue localizado por elementos de migración y reunido con su madre, aunque su padre quedó detenido en Estados Unidos.

“Corrí bien recio para que no me agarraran los de la chamarra azul”, dijo el pequeño Alexander, quien a sus siete años narró su primera experiencia al tratar de cruzar a Estados Unidos.

Es la historia de un pequeño que, como muchos, junto con sus padres cruzaron México desde Guatemala para ir en busca del sueño americano y en Nogales fueron detenidos.

Su familia estaba dispuesta a todo, a caminar por el desierto, burlar a las autoridades migratorias y llegar hasta donde se encontraba el abuelo de Alexander.

“Corrí todo lo que pude, a mi mamá le dije que corriera tan fuerte para que no la alcanzaran, y fue cuando ya no la vi, porque seguí por el monte hasta que me cansé”, insistía el menor al recordar el episodio, mientras que, más tarde, sus padres fueron detenidos por la Bordel Patrol.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos informaron por el C-5 a Nogales México sobre la desaparición de un menor que se separó de sus padres cuando los perseguía la Border Patrol.

Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y autoridades de Seguridad Pública Nogales localizaron al menor en un camino de terracería en el municipio de Santa Cruz, en las inmediaciones del puente anaranjado.

Los oficiales de la Policía lo atendieron y le dieron alimentos, lo entretuvieron, además de un chequeo médico de la Cruz Roja, encontrándose en perfecto estado de salud y sin miedo alguno, mientras les relataba la aventura que acababa de vivir.

Era para él una aventura, comentaba que realmente había vivido una hazaña en el desierto de Arizona, no mostraba angustia ni zozobra por la separación con sus padres.

En tanto, oficiales de la Comisaría Municipal de Seguridad Pública y de la Unidad de Protección Civil lo llevaron ante el Instituto Nacional de Migración para determinar su nacionalidad.

Inmediatamente se inició así el procedimiento para reunir al niño con su madre, que estaba ya detenida por las autoridades migratorias en Nogales, Arizona.

Las autoridades de Estados Unidos concedieron la salida humanitaria inmediata para que la madre, de nombre Miriam, volviera a estar al lado de su pequeño.

Después de esta reunificación, madre e hijo quedaron bajo la tutela del Instituto Nacional de Migración, mientras que el padre, al parecer, quedó detenido en Estados Unidos.