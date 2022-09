Colocan banderas sin escudo nacional en Tepic; alcaldesa y gabinete ‘se enojan’ por críticas

Tepic.- El jefe del gabinete del ayuntamiento de Tepic, Alejandro Galván, se fue contra las personas que criticaron la colocación, por varios días, de banderas mexicanas a las que les faltaba el escudo nacional. alrededor del edificio de gobierno municipal.

A las banderas le fueron añadidas pegatinas del águila nacional apenas este miércoles 14 de septiembre.

Tanto la alcaldesa Geraldine Ponce, como el jefe de gabinete, Alejandro Galván, han sido señalados por manifestar expresiones abusivas en contra de sus gobernados.

Luego de la controversia que ocurrió porque el gobierno del estado de Nayarit colocó pendones con el color guinda de Morena, en vez de la bandera tricolor, las personas aprovecharon para exhibir las banderas “italianas” del ayuntamiento que también gobierna la morenista, Geraldine Ponce.

Así lucían las banderas de Tepic, sin escudo nacional, el pasado 9 de septiembre. (Karina Cancino)

“Cómo no, hay gente muy culera”, escribió Alejandro Galván, ex diputado local y ex funcionario por varios partidos.

Alejandro Galván -jefe del gabinete, cargo que se abrió en 2021 para esta administración- intento aclarar la situación diciendo que la gente había borrado con Photoshop los escudos, pero le hicieron llegar fotografías anteriores a su aclaración.

“Qué fácil se dejan engañar por gente malintencionada que le medio sabe al Photoshop, esta imagen yo sé la envié a la presidenta el 7 de septiembre informándole que ya había quedado decorada la presidencia como lo ordenó.”, escribió aunado a que más temprano colocó el dibujo de una barra tricolor de dulce de coco y cuestionó por qué no había indignación sobre ella.

La alcaldesa Geraldine Ponce por su parte, crítico a las personas con una imagen en sus redes sociales de las Cataratas del Niágara en Canadá, dónde exhibió:

“Qué falta de respeto, no le pusieron el escudo!! Le están rindiendo homenaje a Italia, no a México.

Nota: léase con tono de sarcasmo”, dijo la alcaldesa que ha sido sancionada por tribunales electorales luego de ser señalada por violentar políticamente a una regidora; además de que debió desbloquear a un usuario de Instagram a partir de la orden de un Juez de Distrito, por que violó el derecho de información de esta persona, siendo ella servidora pública.