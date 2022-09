Gobierno de Nayarit modifica bandera mexicana con los colores de Morena

Durante la ceremonia conmemorativa de los Niños Héroes en la ciudad de Tepic, Nayarit, los adornos colocados en el parque Juan Escutia, llamaron la atención de los presentes por una razón en particular: las banderas mexicanas colocadas en los árboles tenían el color guinda del partido Morena.

En el evento, en el que se llevaron a cabo los honores para los seis Niños Héroes, acudió el gobernador de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero y otros funcionarios.

Una fuente del gobierno estatal consultada por El Financiero, aseguró que esta decoración fue realizada por la Dirección General de Imagen Gubernamental del estado.

Esta situación podría ser sancionada a partir del marco legal, contenido en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El capítulo segundo señala cuáles deben ser las características de los Símbolos Patrios; mientras el Artículo 3 resalta las características de la Bandera Nacional.

”(...) consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro, tiene el Escudo Nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de la bandera, es de cuatro a siete. Podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores, al pie de la moharra. Un modelo de la Bandera Nacional, autenticado por los tres poderes de la Unión, permanecerá depositado en el Archivo General de la Nación y otro en el Museo Nacional de Historia.”, establece.

Sobre las sanciones, el Código Penal Federal, resalta por ejemplo, en el Artículo 191, que en caso de violación podría sentenciarse al o los implicados de seis meses a cuatro años de prisión con multas de hasta 3 mil pesos.

”Al que ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, se le aplicará de seis meses a cuatro años de prisión o multa de cincuenta a tres mil pesos o ambas sanciones, a juicio de juez.

El Artículo 192 señala que “al que haga uso indebido del escudo, insignia o himno nacionales, se le aplicará de tres días a un año de prisión y multa de veinticinco a mil pesos”.

No es la primera ocasión que Nayarit ha realizado modificaciones de las insignias y símbolos patrios; en 2012, cuando el ex alcalde José Ángel Calvillo López utilizó una banda presidencial en su toma de protesta. Pese a ello, no fue sancionado porque no hubo ninguna denuncia formal.

Gobernador se disculpa por bandera modificada

La noche de este martes 13 de septiembre, el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro se disculpó por los adornos colocados en el Parque Juan Escutia.

“Solicito respetuosamente me acepten una disculpa pública, a nombre del Gobierno del Estado, y el mío propio, por haberse trastocado los colores de nuestra enseña nacional. Miguel Ángel Navarro Quintero Gobernador de Nayarit”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.