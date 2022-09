PAN denuncia a secretario de Salud de Baja California por la compra de medicamento caduco

Por la pérdida de más de 187 millones de pesos por concepto de medicamentos caducados, la bancada del PAN en el Congreso de Baja California presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, contra el Secretario de Salud de Baja California, José Adrián Medina Amarillas y contra quién resulte responsable.

La denuncia describe posibles conductas por acción u omisión que pudieran encuadrar en delitos como: actos de administración fraudulenta, daño en propiedad ajena, asociación delictuosa, responsabilidad por daños indebidos, sabotaje, delitos por hechos de corrupción, uso ilícito de atribuciones y facultades, a los que hace referencia el Código Penal para el Estado de Baja California.

La diputada local, Santa Alejandrina Corral Quintero, coordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado fue quién presentó dicha demanda, derivada de un exhorto presentado ante el pleno, el pasado 9 de mayo de 2022, para que se le brindara a los legisladores la información pertinente sobre la compra de un lote de 250 tarimas de medicamento caducado en la administración de Jaime Bonilla Valdez.

La diputada panista explicó que, tras recibir la información solicitada en su exhorto al secretario de salud era su obligación como legisladora estatal el denunciar dichos hechos, lo cual debió hacer en su momento el actual titular de esta dependencia -Medina Amarillas- durante el cambio de administración estatal, al recibir el acta de entrega recepción.

Cabe mencionar que el ex secretario de salud que adquirió los medicamentos es Alonso Óscar Pérez Rico, dejando un daño patrimonial al erario estatal por la cantidad de 187 millones de pesos; por haberlos adquirido a punto de vencer.

De acuerdo con Adrián Medina Amarillas las enfermedades que se hubiesen podido tratar con el medicamento caducado son analgésicos, oncológicos, anestésicos, gastroenterológicas y de cardiología, entre otros.

El mismo titular de la Secretaria de Salud explicó a El Financiero que cuando tomó posesión del cargo en diciembre de 2021 y fue enterado de la situación de los medicamentos, él mismo lo hizo público ante medios de comunicación y presentó los datos al órgano interno de control para que iniciara una investigación.

Agregó que incluso algunos de los medicamentos que aún servían, pero no eran de alta demanda para el estado los envió a otras entidades donde si las necesitaran; en respuesta a la diputada aseguró que “Yo no he sido omiso, he hecho lo correspondiente, respondí el exhorto que me hicieron”.