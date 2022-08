Víctimas del nieto de Marcelo de los Santos, exgobernador de SLP, ‘rompen’ el silencio

Tras la detención por violación en agravio de Gabriela “N”, de Marcelo de los Santos Pizzuto, nieto del exgobernador panista de San Luis Potosí, Marcelo de Los Santos Fraga, nuevas denuncias surgieron en su contra por el mismo delito, por lo que grupos feministas exigen que se le castigue con todo el peso de la ley.

Verónica “N”, originaria del Estado de Guanajuato exigió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato que de seguimiento a la carpeta de investigación en contra del “depredador sexual”. En sus redes sociales escribió:

”Estoy temblando, se siente muy extraño y creo que nunca en mi vida había sentido tanta paz y libertad. Escuchen todas y todos… ¡SE HA HECHO JUSTICIA! Nunca pensé que llegara este momento en el cual puedo afirmar con certeza, que la justicia no es utópica, y que la lucha día con día por parte de las entidades gubernamentales para hacer frente a las problemáticas sociales tiene sus frutos”, expresó.

La joven aplaudió a la fiscalía de Acapulco por girar la orden de aprehensión contra Marcelo, quien se encuentra en prisión preventiva, y aseguró que “Gaby” no es la única víctima de violencia sexual del sujeto, por lo que reveló que denunció al mismo agresor ante la fiscalía de Guanajuato.

”Hace casi 2 años que viví un evento de violencia sexual en San Miguel de Allende, y por mucho tiempo lo mantuve en secreto con miedo a ser juzgada, apuntada o rechazada socialmente. Pues nadie te prepara para ser víctima y hacemos lo que podemos con el trauma”, señaló.

Agregó: “Ahora con el tiempo me he dado cuenta que no estoy sola. Tengo el apoyo de mis seres queridos y del Estado para luchar por mi justicia y poner un límite a esta transgresión a mi cuerpo, mi concepción como mujer y mi dignidad por persona”. Pido a la fiscalía de Guanajuato el seguimiento de mi lucha por la justicia, juntas buscamos enfrentarnos a la violencia sexual por nosotras mismas y por todas aquellas que no han recibido justicia,”.

La activista en pro de los derechos de las mujeres, Arely Torres Miranda, consignó, “Todo el apoyo a Gaby. Estemos atentas, que la fiscalía se comporte a la altura de lo que debería ser: una puerta de entrada para que las víctimas accedan a la justicia, reparación del daño y garantía de no repetición. Gaby, desde el propio miedo, tuvo el valor de seguir adelante, nos toca acompañarla”.

Así era el perfil de las presas del ya conocido como “depredador sexual”, Marcelo de los Santos Pizutto, nieto del ex gobernador panista, Marcelo de los Santos Fraga, quien protagonizó un escándalo entre las esferas políticas del panismo potosino y la alta sociedad del estado.

Al momento suman dos denuncias por violación contra de los Santos Pizutto, una interpuesta en el Estado de Guerrero y una más en Guanajuato. Trascendió en redes sociales que más víctimas se preparan para iniciar procesos contra él.