Dictan prisión preventiva por violación a nieto de exgobernador panista en SLP

Marcelo de los Santos Pizzuto, nieto del ex gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos, fue ingresado al Cereso Las Cruces en Acapulco, Guerrero, donde enfrenta cargos de violación.

Evelina Ramírez Venegas, jueza de control del Poder Judicial de Guerrero, dictó prisión preventiva contra De Los Santos Pizzuto, nieto del también exalcalde de la capital potosina, Guillermo Pizzuto Zamanillo.

El imputado es señalado de violar a Gaby ‘N’ el pasado 13 de marzo en Acapulco, cuando agresor y víctima acudieron a una boda al puerto.

Será el próximo martes 30 de agosto cuando se celebre la audiencia para determinar su situación jurídica y se determine si será vinculado a proceso, si se queda recluido o lleva el juicio en libertad.

Surgen más denuncias

Tras la detención de Marcelo de los Santos Pizzuto, surgieron más denuncias de violación en su contra. En San Miguel de Allende, Guanajuato, fue presentada una querella, mientras que en San Luis Potosí más víctimas se preparan para denunciar.

Mujeres presuntanente víctimas de violación por parte de De Los Santos se preparan para proceder contra el ya nombrado en redes sociales como “depredador sexual”.

Una de sus presuntas víctimas es Veronica ‘N’ quien escribió: ”Se ha liberado una orden de aprehensión contra Marcelo y por eso aplaudo a la Fiscalía y a los magistrados de Acapulco, por sumarse a la lucha de justicia de Gaby”.

Agregó que “ha sido una lucha cansada de mucho dolor y desesperación, pero ahora se rompe el silencio doloroso y con la cabeza en alto defiende su integridad como mujer después de haber sido violentada sexualmente”.

“Tristemente, Gaby no es una la única víctima de violencia sexual. Con su apoyo yo he creído en la posibilidad de hacer frente al trauma y así confiando en el apoyo de la Fiscalía de Guanajuato he denunciado al mismo agresor”, detalló.