Entrega gobernadora apoyos del programa Pensión Guerrero en Iguala

Evelyn Salgado, gobernadora del estado, hizo entrega de los apoyos del programa Pensión Guerrero para la región norte de Iguala, donde se benefician 281 adultos mayores de 15 municipios.

“Esta entrega de apoyos de Pensión Guerrero es muy significativo, sensible, humano y con justicia social, no es una dádiva, no es un regalo, no es un privilegio, es un derecho para todas y todos ustedes que nació de la mente, del pensamiento y del corazón, que pone en el centro de toda política pública, el amor al prójimo, del presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresó.

Desde su ciudad natal, la mandataria estatal, en las instalaciones de las canchas del DIF Municipal de Iguala, destacó que este programa social representa una inversión directa anual de 24 millones de pesos para el año 2022, beneficiando a dos mil mujeres y hombres de 63 a 64 años con 11 meses de edad en todo el estado con un apoyo bimestral de dos mil pesos, que se complementa a los programas federales del Bienestar.

Entrega de pensiones

indicó que gracias a la austeridad republicana y a los ahorros en la administración estatal y desterrando la corrupción de raíz el dinero alcanza para todos los programas que se tienen en Guerrero. “Al ser la primer mujer gobernadora del estado tengo un gran compromiso con todos ustedes, me siento honrada de seguir cumpliendo con este ejercicio que me confirieron en este encargo, con la misión de hacer todo por el bienestar, el desarrollo y el progreso de Guerrero”, expresó la mandataria.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Maricarmen Cabrera Lagunas, puntualizó que con el compromiso de hacer justicia social al pueblo de Guerrero, el programa de Pensión Guerrero por primera vez beneficia a 281 adultos mayores de la zona Norte, cuando antes solo se beneficiaban a cinco personas.

Además, resaltó que, con la visión de la gobernadora de atender a los adultos mayores de todo el Estado de Guerrero, el presupuesto se incrementó de mil 300 beneficiarios a dos mil en las siete regiones de la entidad con una inversión directa con recursos propios superior a los 24 millones de pesos, dejando de ser un botín político.

Asimismo, se cambió el rango de edad del programa de Pensión Guerrero para evitar duplicidades en el padrón de apoyos y que una sola persona reciba más de dos apoyos, por lo que, hoy, con el cambio de rango de edad para adultos mayores de 63 a 64 años y 11 meses de edad, se da oportunidad y hace justicia a las personas que tienen mayor necesidad.

“Somos el único estado que tiene un programa de Pensión a adultos mayores con este rango de edad gracias a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que tiene el gran compromiso con el pueblo, beneficiando a los más vulnerables y desprotegidos, haciendo justicia a los más de 30 años de lucha del gobierno de la Cuarta Transformación”, expresó Cabrera Lagunas.