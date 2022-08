Familiares de mineros piden ayuda del extranjero para rescate: ‘necesitamos un experto’

Sabinas, Coah.- Familiares de los diez trabajadores mineros atrapados en un pozo de carbón en la Villa de Agujita rompieron este sábado el silencio; exigieron el rescate inmediato de sus seres queridos y el cese de la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

“La autoridad nos dice que nos esperemos, que falta mucho, que falta poco y ellos no saben ni qué cuentas pueden dar y nosotros lo que queremos es que nos ayuden, sacar por medio de otras, ya sea del extranjero o de donde se pueda, pero tratar de sacar a nuestros familiares”, detalló Gabriel Rodríguez Palomares, hermano de Margarito Rodríguez Palomares, carbonero atrapado aún en el socavón.

Aseguró también que han ofrecido su ayuda como conocedores del terreno y la autoridad no les permite participar de ninguna manera en los trabajos de rescate, ni toma en cuenta su experiencia.

“Según los ingenieros dicen que el agua viene de la mina Las Conchas, nosotros sugerimos que metan bombas allá por las Conchas, porque la bomba está constantemente bajando, bajando, bajando y ellos nada más están atacando por aquí y el agua esta allá, no entienden que por allá hay una entrada para el rescate”, informó Sergio Alejandro Martínez Valdés, hermano de Jorge Luis Martínez Valdés.

Los familiares aseguran que han propuesto a la Coordinación de Protección Civil firmar una responsiva para que les permitan bajar y ayudar en las labores de rescate, pero que la negativa a su petición la argumentan en no arriesgarlos.

De acuerdo con las familias de los carboneros, tienen casi 24 horas sin información del rumbo del rescate, pues desde ayer a las 20:00 horas esperan un informe de Laura Velázquez, titular de Protección Civil nacional. Desde la madrugada de este sábado hay equipo que dejó de funcionar y no tienen razón de ello.

“Desde anoche que salió a darnos información dijo que iba a venir a las 8:00 de la mañana y es hora que no aparece, no la encuentran aquí adentro, no sabemos qué pasa”, dijo Martha María Huerta, esposa de Sergio Cruz, uno de los carboneros que continúa en el socavón.

Minutos antes de la rueda de prensa, Laura Velázquez fue vista en un restaurante bar de Sabinas. Los familiares exigieron el cese de la funcionaria federal tras considerarla incapaz de lograr el rescate de sus seres queridos y acusarla de malos tratos a las familias que se ubican en el campamento interior de “El Pinabete”.

“Nosotros necesitamos a alguien que en realidad sepa la dimensión del problema, la gravedad y que nos ayude y que no nada más nos traiga largas. Mentira tras mentira, nosotros necesitamos un experto, pero experto”.

Los familiares de los diez trabajadores atrapados se dijeron desgastados no solo por la espera, sino porque no advierten avance alguno en los trabajos de búsqueda y localización de sus familiares, y la poca información que se les brinda de parte de los representantes de los tres órdenes de gobierno es imprecisa.