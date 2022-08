Rescate de mineros en Coahuila iniciará en pozo 2; Sedena podría ingresar este viernes

Al menos 216 horas han transcurrido de la inundación en el pozo de carbón de “El Pinabete”. De acuerdo a un comunicado de prensa, el Mando Unificado determinó que en el transcurso de este viernes, en el Pozo 2 se trabajará en el retiro de materiales que obstruyen los accesos a las galerías de la mina.

Hasta después de ello, una cuadrilla de Sedena y voluntarios estarían en posibilidad de ingresar por este acceso. Además del agua y los escombros, el gas se suma como factor de retraso en las labores de rescate; está mañana, las autoridades determinaron realizar mediciones de niveles cada media hora.

En el campamento exterior de familiares de los 10 trabajadores aún atrapados en el pozo de carbón, priva la incertidumbre, están por cumplirse 24 horas de que les fueron retirados un comedor y un dispensario médico que los asistía, sin explicación oficial.

Ambos apoyos se movieron al interior de la zona siniestrada, pero las familias siguen aquí a la espera de una razón de estos movimientos.

Mineros fueron inscritos al IMSS tras derrumbe

Los trabajadores de la mina ‘El Pinabete’, en Coahuila, fueron inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de que ocurriera el derrumbe que los dejó atrapados, reveló este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“De manera muy extraña, según el informe que me presentaron, una vez que sucedió el accidente fueron a inscribir a los trabajadores al seguro social. Seguramente, si es cierto, es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores en el Seguro, y no a los concesionarios de la mina”, apuntó el mandatario federal en su conferencia matutina.

El mandatario señaló que en la región de Coahuila ha habido siempre mucha corrupción en lo relacionado con las minas. Además, explicó que si bien esta mina contaba con concesión, era explotada de manera clandestina sin dar aviso a autoridades y por ello no había revisiones en el lugar.

“En el caso de esta mina, los trabajadores no están sindicalizados porque no permiten que el trabajador se proteja con un sindicato, son muchos intereses los que están de por medio. Nosotros vamos a actuar, le hemos estado pidiendo a la Fiscalía que actúe con rigor, que no haya impunidad, pero lo que más nos importa es el rescate”, afirmó.